Pronto il murale dedicato a Bucci

Alla cosiddetta "curva di Wilson" l’omaggio ad Anselmo Bucci e al Giro è stato completato: il murale è finito e adesso non resta che procedere all’inaugurazione.

"Che ancora non sappiamo quando sarà – ci dice uno dei due autori dell’opera, il pittore forsempronese Andrea La Rocca –, ne stiamo discorrendo col Comune, si sta cercando di trovare una data che sia in qualche modo significativa e che offra il massimo della visibilità".

Come si diceva, il grande murale realizzato da La Rocca e dalla collega pittrice (e scenografa) Erica Cogato è ormai finito: l’ultimo colpo di pennello è stato dato venerdì 20 ottobre. L’immagine è stata realizzata con colori al quarzo resistenti agli elementi e con la tecnica della “quadrettatura“, che attraverso uno schema a quadrati, appunto, permette di riportare un’immagine anche molto piccola, come quella presa dai taccuini del Giro d’Italia di Bucci, su una parete di grosse dimensioni (19 metri per 14) com’è quella scelta in piazzale Giansanti.

Nota La Rocca: "Se un merito ce l’ha, questo nostro doppio omaggio al Giro d’Italia e a Bucci, è che abbiamo cercato di restituire in grande l’effetto di sveltezza e immediatezza dell’acquerello. E abbiamo fatto tutto rigorosamente a mano, niente effetti speciali digitali. Si tratta di un omaggio più che dovuto a un artista che ebbe un ruolo importante nel Novecento (fu uno dei fondatori della corrente omonima, Novecento, appunto), e non solo per la sua piccola patria di Fossombrone".

Adriano Biagioli