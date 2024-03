Pronto nuovo Auditorium. Sarà a San Girolamo

L’università avrà presto un nuovo Auditorium. Lo hanno potuto vedere in anteprima i partecipanti all’evento ‘Università Svelate’, che nei giorni scorsi ha coinvolto 78 atenei italiani che per un giorno hanno aperto le porte non solo agli studenti o agli addetti ai lavori, ma a tutti. La ’Carlo Bo’ di Urbino, nell’ambito di un tour guidato che ha toccato varie sedi dell’ateneo, ha fornito ai visitatori una stuzzicante anteprima: il passaggio nella ex chiesa di San Girolamo, che sarà presto un nuovo auditorium, come già programmato da anni. Inserito nel complesso conventuale in cui è già operante la grande biblioteca, è l’ultimo ambiente a non essere ancora fruibile per mancanza delle ultime rifiniture. Rifiniture che negli ultimi mesi sono state fatte e che ora sono alle fasi finali: la chiesa, già tempio dei frati di san Girolamo e poi parlatorio del carcere, sta dunque per diventare un luogo di incontri, convegni, eventi, anche aperti alla città.

L’ambiente è stato ritinteggiato, il pavimento lucidato, gli altari conservano ancora i maestosi quadri originali. L’illuminazione è stata già realizzata, mancano davvero pochi ritocchi e la sistemazione dell’arredo. Nel frattempo, la biblioteca è il luogo di studio più gettonato dagli studenti: tutti vogliono prenotare il proprio posto a san Girolamo: le stanze luminose, le postazioni con prese di corrente, wifi, ricariche, il paesaggio che si vede dalle finestre. Tutto contribuisce al successo del luogo, aperto da poco più di tre anni. Il prestito dei libri può avvenire anche in maniera ‘self service’: bastano tessera sanitaria e qualche click su uno schermo, vicino all’entrata, e il gioco è fatto, per chiunque.

Altra meraviglia a pochi passi è l’ultimo piano del polo Volponi, che ospita le collezioni mineralogiche e le raccolte naturalistiche. Aperte a tutti ogni giovedì e venerdì, si possono scoprire pezzi suggestivi come un vero smeraldo e minerali preziosi, e imparare che l’acquamarina altro non è che lo stesso minerale dello smeraldo, il berillo, ma con all’interno sostanze diverse che ne cambiano il colore. All’orto botanico invece già si possono fotografare le api sui primi fiori dell’anno: è aperto a ingresso libero fino al 30 novembre (lunedì-venerdì, 8,30-13). All’ombra di un faggio più antico dell’orto stesso - fondato nel 1809 -, si trovano piante grasse, carnivore, erbe officinali. Visita consigliata: metà aprile, l’esplosione floreale.

Giovanni Volponi