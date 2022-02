L’Azienda ospedaliera Marche Nord ammette l’impossibilità di reclutare medici, e lo dice senza tanti giri di parole: "I nostri bandi di reclutamento a tempo determinato continuano ad andar deserti". Ecco la nota del direttore sanitario Edoardo Berselli: "La carenza di personale medico in servizio presso i Pronto Soccorso di Fano e Pesaro è una problematica diffusa a livello nazionale, con concorsi che vanno deserti in tutte le regioni italiane. Nonostante l’emergenza sia di rilievo nazionale, e le diverse procedure di reclutamento effettuate...

L’Azienda ospedaliera Marche Nord ammette l’impossibilità di reclutare medici, e lo dice senza tanti giri di parole: "I nostri bandi di reclutamento a tempo determinato continuano ad andar deserti". Ecco la nota del direttore sanitario Edoardo Berselli: "La carenza di personale medico in servizio presso i Pronto Soccorso di Fano e Pesaro è una problematica diffusa a livello nazionale, con concorsi che vanno deserti in tutte le regioni italiane. Nonostante l’emergenza sia di rilievo nazionale, e le diverse procedure di reclutamento effettuate dall’Azienda, non abbiano sortito nei risultati sperati, stiamo alleggerendo la pressione sul personale in servizio ai Pronto Soccorso, gestiti attualmente da 25 medici, con l’inserimento nei turni di Pronto Soccorso di medici con specializzazioni equipollenti o affini al pronto soccorso e medicina d’urgenza. Così abbiamo garantito la normale attività di Pronto Soccorso evitando turni aggiuntivi per i titolari fornendo le migliori prestazioni sanitarie per i pazienti".

"Per sopperire a tale carenza e mettere in atto il nuovo modello organizzativo – continua Berselli – è stato reclutato personale medico con esperienze equipollentiaffini che possono svolgere la propria attività presso il Pronto Soccorso. Tali assunzioni, associate ad un’organizzazione flessibile e modulata sulla base del numero degli accessi in pronto soccorso, ha permesso di garantire quotidianamente la copertura dei turni da parte dei professionisti dell’Azienda, evitando ore aggiuntive ai medici del Pronto Soccorso.

Infine si è in attesa dell’espletamento della procedura concorsuale, la cui gestione è in capo all’Asur, per l’assunzione a tempo indeterminato di ulteriori 8 medici specialisti in medicina d’urgenza da dedicare completamente all’attività di emergenza". Ma c’è un problema in più al pronto soccorso del San Salvatore: manca il primario. Umberto Gnudi ora concorre per essere rinnovato nell’incarico e non è il solo. Ma è già passato un mese dalla chiusura del bando. Perché ci vuol tanto tempo per decidere? Ed inoltre, come si può pensare che un medico impegnato 12 ore al giorno, tolte le 8 ore per dormire, possa ’vivere’ in famiglia e dedicarsi ai suoi hobby solo 4 ore? Senza parlare dei corsi di formazione, che sono frequentati dai medici ma rosicchiando anche quelle 4 ore libere, il che rende tutto complicato e poco attrattivo. Il pronto soccorso non è un posto per tutti, e chi accetta di lavorarci sa che assomiglia ad una missione. Se accetta, deve avere un motivo, un orizzonte professionale che l’azienda ospedaliera deve delineare.

Se manca la prospettiva, visto che le assunzioni dei medici sono solo a tempo determinato, la conseguenza è semplice: ai concorsi non si presenta nessuno.

ro.da.