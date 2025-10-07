Pronto soccorso, la primaria pensa all’addio

L’atto di recesso è comparso ieri nell’albo pretorio dell’Ast 1. Ma anche se in tanti non ne erano a conoscenza, non è stato propriamente un fulmine al ciel sereno. Perché il malessere era manifesto da tempo, anche per una professionista discreta e riservata come lei. Stiamo parlando delle dimissioni della dottoressa Sara Mazo, direttore del Pronto soccorso dell’ospedale di Urbino. Un reparto in sofferenza e non da oggi, per il pesante carico di pazienti quotidiano e per la mancanza di un numero sufficiente di camici bianchi pronti a contenere l’assalto. Al momento il reparto conta solo quattro medici strutturati, cioè dipendenti dell’azienda sanitaria, ed altri medici delle cooperative. Una carenza strutturale e ormai divenuta ingestibile che da tempo i dipendenti lamentano, e che aveva portato la stessa Mazo a minacciare le dimissioni già lo scorso anno. Dimissioni poi rientrate, ma evidentemente i problemi che erano stati accantonati allora si sono nuovamente riproposti. Va detto che anche stavolta la dottoressa Mazo – che in questi giorni sta regolarmente lavorando – potrebbe decidere di tornare sui suoi passi, perché le dimissioni possono essere ritirate fino all’ultimo giorno di preavviso. Al momento né lei, né le voci provenienti dall’ambiente ospedaliero sembrano potere o volere smentire. Raggiunta telefonicamente, la direttrice del Pronto soccorso urbinate ha detto di "non rilasciare dichiarazioni".

Negli ambienti ospedalieri, come dicevamo, la notizia non giunge come una doccia fredda: in molti confermano la perdurante situazione di grave difficoltà, con carichi di lavoro insostenibili e turni massacranti. Criticità che vanno avanti da mesi e sulle quali evidentemente non si trova un’adeguata soluzione malgrado gli sforzi messi in campo. Criticità che hanno portato, in alcuni casi, anche a periodi di astensione dal lavoro per malattia a causa dell’eccessivo carico di stress. Insomma, tra il Pronto soccorso di Urbino e i vertici dell’azienda sanitaria nonché della politica regionale i rapporti non sono idilliaci da tempo. L’ultimo ’vulnus’ si consumò lo scorso aprile, quando la Medicina d’Urgenza, attivata con 5 posti letto a settembre 2024, fu chiusa appena sei mesi dopo. Quello che era stato presentato come un "investimento strategico per l’ospedale di Urbino, un notevole salto qualitativo nell’assistenza ai pazienti" con "procedure diagnostiche garantite" e un considerevole "taglio alla durata dei ricoveri", durò quanto una meteora. La stessa Mazo, che si era detta entusiasta della "nuova organizzazione" che avrebbe consentito di "abbattere i tempi di attesa per i pazienti necessitanti di un ricovero", avrebbe dovuto prendere atto ben presto che la rivoluzione era di là da venire. Se ora un nuovo strappo si sia consumato negli ultimi mesi non è dato sapere. Ma forse si tratta semplicemente di un logoramento giunto al limite di tolleranza.

Benedetta Iacomucci