La propaganda elettorale del prof: mail anche ai genitori degli alunni. Una arriva persino a Lanzi: “Votami”

Pesaro, 5 giugno 2024 – “Vota De Carolis, oppure Deca, per gli amici”. E’ l’invito “spammato” dal professore dello scientifico candidato alle comunali con la lista di centro sinistra Forza Pesaro a studenti e genitori.

Invito che è arrivato, incautamente, anche nella casella di posta del candidato sindaco dello schieramento avversario di centro destra Marco Lanzi, e consorte che hanno una figlia che frequenta il quinto anno del Marconi.

E il candidato sindaco non l’ha presa bene anzi, malissimo. “Inoltreremo un reclamo al garante della privacy. Anche io e mia moglie e tanti altri genitori e studenti siamo stati invitati via mail dal prof De Carolis a votare per lui. Peccato che la mail che ha utilizzato è proprio quella che abbiamo fornito al liceo scientifico Marconi, dove lui insegna e dove studia nostra figlia, autorizzando esclusivamente l’invio di comunicazioni scolastiche”. Ad altri studenti, invece, l’invio è arrivato tramite whatsapp: un messaggio nominativo, a corredo di un lungo documento allegato in formato pdf, che non è passato inosservato ai genitori degli alunni. Marco Lanzi ha ricevuto la mail domenica e lunedì mattina è andato a parlare con il preside Testa chiedendo se l’invio della propaganda elettorale avesse avuto una qualche forma di autorizzazione da parte dell’istituto.

“Mi ha risposto di no – commenta Marco Lanzi –. E nell’invito a votare per lui c’era anche una foto dei ragazzi del musical della scuola: l’uso e la divulgazione per fini elettorali è stato consentito? Utilizzare per finalità diverse tali informazioni significa violare le norme sulla privacy a tutela dei dati personali. Non sappiamo se e quali provvedimenti disciplinari adotterà il dirigente scolastico del Marconi, noi inoltreremo un reclamo al garante”. Segnalazione che verrà presentata all’Autorità garante “a stretto giro – segnala l’Avvocato Elena Fabbri, lei stessa candidata alle amministrative per lo schieramento di Marco Lanzi. C’è stato un uso improprio dei dati personali a cui il titolare del trattamento dei dati non ha prestato il proprio consenso. Per conoscenza invieremo la segnalazione anche all’istituto Marconi e alla Direzione scolastica provinciale”.

La vicenda ha creato un bel polverone tra i candidati del centro destra. Non l’ha presa bene neanche il coordinatore regionale di Forza Italia Giammarco Cecconi, a sua volta insegnante di lettere alle medie e candidato alle amministrative. E che, bypassando l’aspetto giuridico, si sofferma sulla “questione morale”.

“Un mio ex alunno questa mattina mi ha inviato la mail ricevuta dal prof De Carolis, la sto leggendo e rileggendo da ore e non riesco a farmi passare la delusione e il disgusto per un comportamento che un mio collega ha tenuto nei confronti dei suoi studenti. Non entro nel merito della scorrettezza a fini politici elettorali che non so e non voglio sapere se sia legale o no. Quello che mi preme sottolineare e quello che mi delude profondamente è il comportamento moralmente ed eticamente discutibile di un docente, punto di riferimento per i ragazzi ed esempio da seguire, che utilizza la sua posizione privilegiata con l’intento di portare un vantaggio a sé stesso, tralasciando il rispetto, la libertà di pensiero e la corretta modalità educativa”.