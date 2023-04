"Proposta di legge per valorizzare Ruggero Ruggeri"

A 70 anni dalla morte (e 152 dalla sua nascita a Fano) una proposta di legge per valorizzare la figura di Ruggero Ruggeri, grande attore fanese considerato da Pirandello "l’interprete ideale". "Il suo talento è senza ombra di dubbio una testimonianza illustre delle Marche e come tale deve essere promosso dalla Regione - spiega l’insegnante di lettere fanese Marta Ruggeri, Capogruppo M5S in consiglio regionale -. Ho quindi depositato a questo proposito una Pdl che dispone 30mila euro per ciascun anno del triennio 2023-2025". Finanziate dalla riduzione di stanziamenti già previsti in bilancio, per l’omonima Ruggeri "le risorse sarebbero da utilizzare a sostegno sia di enti che sviluppino lo studio e la ricerca sull’opera di Ruggeri, con particolare riguardo all’interpretazione pirandelliana, sia di premi per giovani attori e giovani attrici". Nel progetto di legge proposto dalla capogruppo pentastellata "da nominare un comitato per l’attuazione degli interventi, cui parteciperebbero a titolo gratuito i rappresentanti di Regione, Comune di Fano, Fondazione Teatro della Fortuna e Fondazione Carifano, ente tenutario della casa in cui nacque Ruggeri".

"Ci sono motivi a iosa per valorizzare un attore di primo piano nel ‘900, che seppe distinguersi anche nel repertorio dannunziano - spiega la Ruggeri - e per innovativi adattamenti apportati ad alcuni capolavori di William Shakespeare. Calcò i palcoscenici di alcuni tra i più importanti teatri al mondo e fu un artista poliedrico: è sua la voce ferma e pacata, quasi flautata, del Gesù che parla dal crocefisso a Don Camillo nei film ispirati ai romanzi di Giovannino Guareschi". Ruggero Ruggeri morì il 20 luglio 1953.