Prorogata la mostra di Ettore Travaglini

A seguito del grande successo di pubblico, la mostra di Ettore Travaglini, “L’urlo creativo“, a Palazzo Mosca sarà visitabile per tutte le feste di Natale fino a domenica 12 gennaio 2025. Con 55 dipinti e preziosi autografi inediti l’evento celebra il centenario della nascita di un artista poliedrico che ha segnato il Novecento pesarese. Oggi alle 16,30 è prevista una visita alla mostra con la presenza dei figli e delle curatrici Tiziana Fuligna e Cecilia Prete. "Come un astronauta sperduto fra le galassie– osservano le curatrici –, Travaglini è assediato dall’immensità di spazi smisurati e lascia tracce che si concretizzano in un’ampia produzione pittorica e letteraria che scuote il nostro mondo interiore. Nel susseguirsi delle stanze, il percorso è accompagnato dalle parole dello stesso artista, pensieri e riflessioni che aiutano la comprensione di questa complessa figura".