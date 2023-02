Prosciolti i ’predoni’ dei motori al porto: hanno risarcito le vittime

Avevano preso di mira il porto e fatto sparire dei motori fuoribordo per motoscafi oltre a razziare alcuni negozi portando via canne in fibra di carbonio, binocoli e altro materiale per un totale di 10mila euro. I motori sono stati subito messi all’incasso e mai più recuperati. Ma i due autori della "pesca illegale", romeni, di 48 e 33 anni, domiciliati nel Bolognese, ieri hanno scampato la condanna. Individuati e rintracciati, i due uomini, finiti a processo per furto aggravato, hanno nel frattempo risarcito le vittime dei colpi pagando 9mila euro, ovvero la quasi totalità del valore del bottino. Le vittime hanno così ritirato la querela. Gli imputati erano difesi dall’avvocato Alessandro Pagnini in sostituzione dell’avvocato Alessia Cuppini di Bologna. e. ros.