Prosegue il grande scavo sui monti del mega-gasdotto appenninico

Proseguono a pieno ritmo i lavori per il super gasdotto che per il tratto “Foligno- Sestino“ attraversa il territorio dei Comuni di Apecchio, Borgo Pace e Mercatello sul Metauro. Ad Apecchio (interessato per 10,88 km) i lavori sono iniziati i primi di agosto. "La Snam è arrivata – scrive in una nota l’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) –. E con lei i primi problemi legati al supergasdotto appenninico, un tubo di oltre 1,20 cm che dovrebbe trasportare gas ad altissima pressione (75 atmosfere). Per venderlo non si sa bene a chi – dice il Comitato –, perché questo vettore combustibile fossile serve all’Europa settentrionale, orba del gasdotto North Stream".

Prosegue l’Associazione: "L’idea di fare dell’Italia una “hub“ del gas è a dire poco velleitaria. Si tratta tra l’altro di un combustibile fossile, il cui consumo cala senza sosta (per fortuna) dal 2008. Oggi in Italia abbiano già gasdotti per trasportare 120 miliardi di metri cubi di gas, mentre il consumo nazionale è sceso al di sotto ai 60 miliardi di metri cubi annui. Grazie ai contratti stipulati con lo Stato, l’azienda ha la garanzia di guadagni sicuri, anche se la struttura dovesse essere sottoutilizzata. In altre parole, a Snam conviene in ogni caso fare l’opera, tanto qualcuno pagherà (magari ce lo troveremo in bolletta). La natura particolare di questa opera la rende decisamente impattante: la catena appenninica viene attraversata per lungo. Milioni di alberi da sradicare (alla faccia della sostenibilità), una pista di 40 metri di larghezza con uno scavo di 5 metri di profondità (che lascerà per sempre uno sfregio sul nostro Appennino), decine di corsi d’acqua da attraversare (alcuni più volte) con pesanti interferenze sulla circolazione delle acque, piste per mezzi speciali ovunque. Il tutto nelle aree più remote e sacre dell’Appennino, in aree dove l’unica viabilità è costituita dai sentieri escursionistici. “La Snam non si ferma“ – conclude la nota – è il ritornello che viene ripetuto dalla politica indifferente".

Le perplessità sull’impianto vengono anche da chi vorrebbe vivere grazie al turismo; questo cantiere aperto per un lungo periodo potrebbe impattare sulle attività del settore, e a tutto questo si aggiungono poi i progetti del mega-eolico. Intanto sabato scorso i proprietari dei terreni interessati si sono visti in Comune per discutere; è il tema è sicuramente molto caldo.

am. pi.