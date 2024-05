Prosegue la mostra di Cornelis Cort

Prosegue nei locali espositivi di Casa Raffaello la mostra “Cornelis Cort. Un incisore olandese alla conquista dell’Italia“, aperta tutti i giorni a ingresso libero fino al 29 giugno. Trentuno stampe provenienti dal Belgio raccontano la carriera dell’incisore cinquecentesco nato in Olanda ma che passò gran parte della vita in Italia e morì a Roma. Poco conosciuto dal grande pubblico, tuttavia lavorò con grandi maestri come Tiziano, con cui realizzerà 13 incisioni, ma anche Federico Zuccari e Federico Barocci.

Tra le più belle opere esposte nella mostra, la Calunnia di Apelle tratta dallo Zuccari, il martirio di San Lorenzo e Ruggero libera Angelica di Tiziano.