Proseguono i lavori per il risanamento idrogeologico

Proseguono i lavori di consolidamento, risanamento e riduzione del rischio idrogeologico a Serravalle di Carda, secondo stralcio. "Le attuali attività di cantiere riguardano il rifacimento della pavimentazione nella parte bassa del paese e sono comprese nel più ampio programma di interventi che si sviluppa su vari siti della frazione – fanno sapere dal Comune –. Così come il primo stralcio dei lavori aventi analoga finalità e conclusi nel 2023, anche questo programma di interventi è completamente finanziato da un importante contributo del Ministero dell’Interno, a valere sul piano di messa in sicurezza del territorio nazionale; contributo che, per questa seconda fase, ammonta complessivamente a 731.250 euro. I lavori principali si sono concentrati a valle del centro abitato con la finalità di ridurre il rischio idrogeologico causato dai movimenti franosi presenti in quell’area. Gli interventi - concludono dal Comune - di progetto producono tuttavia importanti benefici anche in termini igienico-sanitari, ambientali e di riqualificazione, grazie alla ristrutturazione della rete fognaria delle acque basse del borgo nonché, appunto, al rifacimento della pavimentazione su un’ampia zona del paese".

am. pi.foto: la nuova pavimentazione