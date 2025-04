"Prossimo anno settimana corta, orario modificato e il sabato tutti a casa"

Intervista esclusiva alla Dirigente dell’Istituto Volponi-Pascoli. "La prima novità per il prossimo anno scolastico è l’introduzione della settimana corta: il sabato verrà eliminato. Si è deciso così, dopo che molte famiglie e docenti volevano modificare l’orario scolastico. E l’orario settimanale infatti subirà variazioni".

Ma come cambierà la giornata tipo? "Tre blocchi di due ore: dopo i primi due, ci saranno due pause ricreative per ricaricare le energie. L’ultimo blocco sarà dedicato ad attività meno impegnative. Un nuovo ritmo scolastico, per ottimizzare l’apprendimento e migliorare la qualità della vita di studenti e insegnanti". Gestire un istituto così grande – con 8 scuole dell’infanzia, 6 primarie e 3 secondarie di primo grado – non è semplice, ma la preside vuole garantire il miglior percorso possibile per tutti.

Sappiamo che c’è stato un incontro con Raphael Gualazzi. Può dirci qualcosa di più? "Non tutti sanno che il famoso musicista Raphael Gualazzi ha frequentato la nostra scuola media! Il vicario Rossi lo ha scoperto consultando gli archivi e abbiamo organizzato un incontro con lui. Un’esperienza incredibile: abbiamo inaugurato una sala prove musicale a lui dedicata e abbiamo conosciuto un artista di talento, ma anche una persona umile e disponibile. Un giorno indimenticabile!"

Cosa ne pensa del metodo finlandese? "La scuola finlandese è organizzata in modo molto diverso dalla nostra, con un sistema innovativo, ma non sempre applicabile alla realtà italiana. Il nostro obiettivo? Guidare gli studenti nell’uso corretto della tecnologia, ma senza sostituire l’apprendimento attivo".

La più grande soddisfazione per una dirigente scolastica? "Senza dubbio, rivedere i nostri ex studenti tornare per ringraziarci. È in quei momenti che capiamo di aver svolto bene il nostro lavoro".

Nuovi progetti per il futuro? "Vorrei creare un’area relax: uno spazio in cui gli studenti possano riposarsi per 10-15 minuti. Ma in modo responsabile e non come scusa per perdere la lezione".

Pietro Antognoli 2B Leonardo Giovannini 2B