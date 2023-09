Prostitute e massaggi. Condannata una cinese. Il suo centro era a luci rosse

Un giro di prostituzione a Pesaro, gestito da una 55enne cinese, Jia Huanna, ha portato ieri alla sua condanna. I giudici le hanno inflitto 4 anni e 6 mesi di reclusione per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Rispondeva anche di lesioni e della rapina di un cellulare ai danni di una donna cinese arrivata nel centro massaggi Afrodite nella primavera del 2019 situato a Pesaro sulla statale Adriatica al civico 48.

La nuova collaboratrice proveniva da Milano per fare la cuoca e provvedere alla cucina del centro massaggi, o almeno questo era stato l’ingaggio ufficiale. Ma una volta messo piede nelle salette dove veniva accolta la clientela, tutta maschile, aveva capito in fretta che il suo compito era un altro. La proprietaria dell’attività, Jia Huanna, ha spiegato alla nuova arrivata che doveva imparare a massaggiare e a non fare troppe storie in caso di richieste particolari. Che sono arrivate col primo cliente. Il quale, messo a pancia in su, ha tentato di toccare il seno della nuova arrivata, ma senza riuscirci perché la donna si è ritratta immediatamente dicendo (in cinese) che non ne voleva sapere. Una seconda volta, la stessa titolare si è avvicinata al cliente che veniva massaggiato dalla nuova arrivata dicendo che avrebbero fatto il trattamento a quattro mani per arrivare poi, in breve tempo, a ciò che chiedeva in realtà il cliente: la prestazione sessuale a tre. Di fronte a questo, la collaboratrice ha protestato ed è uscita. Fino a quando, qualche giorno dopo, il 14 aprile 2019, di fronte al rifiuto di continuare in quell’ambiente, la 59enne ha protestato dicendo che avrebbe chiamato i carabinieri per denunciare l’attività di prostituzione. In quel momento, sia la titolare del centro massaggi che un suo collaboratore (poi uscito di scena con un patteggiamento a 2 anni di reclusione) hanno strappato il cellulare dalle mani della donna facendola cadere a terra procurandole delle lesioni. Dopo questo litigio, la 59enne ha effettivamente chiamato i carabinieri denunciando tutto quello che succedeva in quel centro massaggi. Le indagini hanno permesso di ricostruire l’effettivo giro di prostituzione con il coinvolgimento di almeno quattro donne cinesi che garantivano prestazioni sessuali alla clientela del centro massaggi. Ieri, al processo, è stata ascoltata con l’interprete la donna cinese che ha denunciato il giro di prostituzione, ed ha confermato quello che succedeva.

ro.da.