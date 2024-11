Protesi per l’anca, Urbino è all’avanguardia

La chirurgia ortopedica dell’anca all’ospedale di Urbino diventa mini invasiva e contrasta la mobilità passiva dei pazienti. Sono stati effettuati infatti i primi due interventi attraverso la via mini invasiva anteriore per degli inserimenti di protesi di anca. Si tratta di una procedura innovativa con due effetti positivi: un recupero veloce e dolori post operatori notevolmente ridotti.

Spiega il direttore dell’ast Alberto Carelli: "Questa tecnica può essere eseguita nella grande maggioranza dei pazienti, per cui la sua introduzione qui a Urbino eleva la qualità delle prestazioni con l’obiettivo di ridurre la mobilità passiva che, per l’ortopedia, in questa provincia è storicamente la più concentrata. L’équipe del nosocomio urbinate ha una grande professionalità ed è protagonista di un aumento dell’attività che dagli 80 interventi di protesica maggiore del 2021 è passata ai 207 interventi nei primi 10 mesi del 2024: quasi triplicata".

La via di accesso all’anca “anteriore mininvasiva“ è una tecnica chirurgica che permette di raggiungere l’anca senza tagliare nessun tendine o muscolo, e consente di posizionare una protesi d’anca con una cicatrice di appena 10 centimetri. "Il nostro obiettivo – dice il primario di ortopedia Paolo Pirchio – è quello di eseguire regolarmente tale procedura chirurgica in tutti i pazienti che rispettano i necessari requisiti, in quanto i vantaggi sono notevoli. Non possono purtroppo fruirne i pazienti obesi e con importanti alterazioni morfologiche dell’anca, come esiti traumatici e displasie importanti o complesse revisioni di protesi d’anca. I tempi di recupero sono notevolmente ridotti, con un rientro alla vita normale in tre o quattro settimane. Inoltre si riducono anche i rischi di lussazione, come dimostrato dalla ricerca. Grazie alla collaborazione e alla professionalità dell’intera équipe, sia del personale di reparto che della sala operatoria, abbiamo raggiunto questo importante obiettivo, e li voglio ringraziare per il sostegno e il lavoro profuso in questi due anni di attività".

Conclude l’assessore regionale alla sanità Saltamartini: "Si è compiuto un significativo passo avanti nel miglioramento delle cure in ortopedia e i pazienti marchigiani ora hanno trattamenti più sicuri, tempi di recupero ridotti e un più rapido ritorno alla vita quotidiana. Questa procedura contribuisce a una sanità sempre più vicina alle esigenze dei pazienti".

gio. vol.