Protesta a Ginestreto: "Pali del telefono pericolanti. Qui siamo tutti a rischio"

Ci sono due pali del telefono in bilico in via Pieve Vecchia a Ginestreto. Uno si è schiantato su una quercia. L’altro pende e rischia di cadere in testa ai componenti di cinque famiglie che abitano nella zona. E sono pali che "servono a poco visto che la linea telefonica funziona a intermittenza. Abbiamo poco servizio, disservizi e molta paura". La denuncia viene da cinque famiglie che abitano nella zona e di cui si fa portavoce Matteo Italiano, agricoltore e commerciante di frutta e verdura, che racconta l’incredibile situazione di pericolo: "Abbiamo più volte segnalato la situazione alla Telecom. Un palo rischia di abbattersi sulla testa degli automobilisti di passaggio, con conseguenze gravissime per la loro incolumità. Quel palo rischia di ammazzare la gente e di bloccare anche la circolazione stradale, fatto quest’ultimo che sarebbe il meno grave rispetto al pericolo per le persone. L’altro palo è caduto addosso a una quercia, per fortuna dalla parte opposta rispetto al nostro parcheggio, cioé al luogo che utilizziamo per custodire le auto. Immaginatevi cosa sarebbe successo se fosse caduto mentre uno di noi sta uscendo dalla propria auto. Ci avrebbe ammazzati".

Per Matteo Italiano, "una situazione non più tollerabile". Oltre al danno, la beffa: "La linea telefonica che passa per quei fili è intestata a Salvatore Italiano e Alfredo Italiano, due persone anziane, ma il telefono funziona a volte sì e a volte no. Insomma il servizio è a singhiozzo, barcollante come i pali che pendono sulla testa della gente. Vogliamo aspettare che accada l’irreparabile? Come si può tollerare una situazione di pericolo del genere? Ci sono famiglie con anziani che vivono con la spada di Damocle sulla testa, perché nessuno interviene".

Sono le domande che si fa Matteo Italiano interpretando lo stato d’animo dei residenti di questa zona di Ginestreto, ricordando le volte che è stato segnalato il pericolo, invano: "Abbiamo chiamato tante volte Telecom, a volte non ci hanno risposato, una sola volta è venuta una squadra di Telecom dicendoci però che loro non potevano fare nulla perchè ci voleva una squadra specializzata nel ripristino dei pali e loro invece potevano solo occuparsi dei fili. E’ accaduto prima di Natale, hanno visto che il palo dietro a casa era caduto sulla quercia e si sono limitati solo a ricollegare i fili, lasciandoli a terra e attaccandoli alla nostra recinzione private. Una situazione paradossale, di rimedio".

"Eppure – continua Matteo Italiano a nome di tutte le famiglie – paghiamo le bollette regolarmente, non ci sono insoluti, paghiamo un servizio che non abbiamo. Se i miei nipoti giocano e quel palo cade in testa finisce in tragedia. Mio babbo ha 80 anni, mio zio 75, e ci sono altri anziani che abitano lì. Tutti usano il telefono, che adesso funziona, ma al primo vento la linea si interrompe, i fili vengono riallacciati alla meglio ma alla prima tempesta ricascano. Il fatto grave però non è la linea telefonica, bensì il rischio per le persone. I pali rischiano di cadere, di questo passo li devo tagliare con la motosega e magari mi prendo pure una denuncia: ma si può vivere con questo pericolo quotidiano? Da un anno la linea va e viene e da due mesi e mezzo i pali sono in bilico".