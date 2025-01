Protesta agricoltori a Pesaro, giovedì cambia la viabilità: dove passa il corteo

Pesaro, 29 gennaio 2025 — La protesta degli agricoltori, rappresentanti del settore dell'agricoltura e della pesca, continua e proseguirà fino a sabato. Per questo a Pesaro è prevista per domani giovedì 30 gennaio una sospensione temporanea della viabilità in alcune zone della città, con modifiche alla circolazione. Così ha riportato in una nota il Comune di Pesaro. Sarà possibile circolare nel senso opposto di marcia del corteo. Stesso discorso nelle rotatorie la circolazione sarà parzialmente consentita nella parte non percorsa dai trattori, salvo indicazioni dell'ultimo momento da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Protesta degli agricoltori: uno dei trattori che durante il corteo

Il percorso del corteo per giovedì 30 gennaio

Per la giornata di domani, 30 gennaio, la chiusura della circolazione è prevista dalle 19.30 fino al termine del corteo, per il tempo necessario al transito dei trattori. Saranno oltre 50 i mezzi, che partiranno alle 20 in punto per il presidio, un fondo agricolo che si affaccia sulla rotatoria di fronte all'ingresso dell'autostrada in strada di Case Bruciate. I trattori proseguiranno quindi in un percorso, verso la strada Montefeltro, via Gagarin, via Ponchielli, via Giolitti, via Belgioioso, via Mirabelli, largo Madonna di Loreto, via Kolbe, via Raggi, via Cialdini, piazzale Matteotti, via Piave, viale della Vittoria, viale Fiume, via Mameli, ponte Brigata Ebraica, largo Tre Martiri, ss. Adriatica (ss16), strada Santa Maria delle Fabbrecce, via Mondini, strada Montefeltro e strada di Case Bruciate.

A Pesaro l’incontro sindaci-agricoltori

A Pesaro, intanto, si è tenuto stamattina l’incontro tra gli agricoltori e i vari sindaci della provincia. compresi quelli di Pesaro e Urbino, Andrea Biancani e Maurizio Gambini.

L'incontro tra agricoltori e sindaci

Un confronto nel quale i lavoratori hanno fatto emergere la volontà di portare avanti insieme le loro battaglie, e di allinearsi nella diffusione del documento che gli agricoltori, sabato mattina, consegneranno alla prefetta Emanuela Saveria Greco. Alle 8.30, quindi, è iniziato il raduno dei mezzi nello stesso luogo scelto l'anno scorso: il terreno frontale al casello autostradale. Dalle 14 il corteo dei mezzi in direzione mare, per raggiungere la Palla di Pomodoro in piazzale della Libertà. In totale circa 150 trattori, per una protesta che proseguirà fino in tarda serata.