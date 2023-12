Protesta l’Archeoclub ignorato dal Comune

L’esclusione dalla presentazione del progetto “Next-Museum“ di qualche giorno fa non è stata gradita dal locale Archeoclub. "Esprimiamo soddisfazione nell’apprendere dell’inaugurazione da parte del Comune della mostra “Sulle tracce dei guerrieri di Cagli“ – dice il locale Archeoclub – iniziativa a cura di Marche Cultura, con la riproduzione fedele di copie in bronzo dei famosi “bronzetti di Coltona“, il ritrovamento archeologico più importante che si è verificato nel territorio comunale di Cagli. Soddisfazione dovuta al fatto che da molti anni l’Archeoclub di Cagli, ha suggerito alle varie amministrazioni di allestire all’interno delle sale espositive del Museo Archeologico di Cagli delle teche con delle copie bronzee dei famosi “Marti di Coltona“. In particolare questa proposta stava molto a cuore al nostro socio fondatore Lucio Pieretti, che purtroppo di recente ci ha lasciato e pertanto non ha potuto assistere al concretizzarsi del suo sogno. A questa nota di plauso però, non possiamo esimerci dall’esprimere anche la nostra sorpresa per l’esclusione della nostra Associazione Culturale da questo importantissimo evento. Riteniamo che fosse opportuno, se non auspicabile, coinvolgere in qualche maniera in questa meritoria iniziativa anche l’Archeoclub di Cagli, associazione locale di riferimento per l’ambito archeologico. Ci preme sottolineare che per un trentennio, l’Archeoclub di Cagli, in stretta collaborazione con le passate amministrazioni comunali, ha svolto un ruolo determinante nella difesa, nel potenziamento e nella valorizzazione del nostro bellissimo Museo Archeologico, promuovendo ed effettuando in collaborazione con Enti, Università e studiosi, tutte quelle iniziative di ricerca e di studio di importantissimi siti archeologici del territorio. Ci auguriamo che anche questa amministrazione di Cagli, come da tempo promesso, conferisca quanto prima all’Archeoclub un ruolo importante all’interno dell’organigramma per la gestione delle iniziative di valorizzazione del nostro Museo".

Mario Carnali