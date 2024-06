Protesta nelle vie in centro contro la guerra a Gaza

Ieri pomeriggio un corteo di studenti e cittadini ha attraversato il centro storico in sostegno dei palestinesi. Una manifestazione organizzata "per essere un’occasione per esprimere il nostro dissenso nei confronti dell’amministrazione comunale e di quelle istituzioni che, nel migliore dei casi, rimangono in silenzio e, nel peggiore, supportano Israele", dicono gli organizzatori.

La manifestazione non si propone soltanto di sensibilizzare la cittadinanza, ma anche di chiedere una "presa di posizione aperta e inequivocabile" da parte delle istituzioni locali, dell’Università e degli abitanti del Montefeltro sui bombardamenti contro i palesinesi di Gaza. "Pretendiamo che il Comune di Urbino riconosca lo Stato di Palestina e mostri il suo impegno per un cessate il fuoco permanente e immediato – scrivono –. Esigiamo trasparenza sui rapporti tra Benelli Armi, Leonardo ed Esercito israelianoe le istituzioni locali, come il Comune e l’Università".