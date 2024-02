Protesta dei trattori al casello A14 di Pesaro, circolazione in tilt: strade coinvolte e deviazioni

Pesaro, 5 febbraio 2024 - Blocco del traffico stamani dalle 8 tra strada di Case Bruciate, via Gagarin e Interquartieri per la protesta dei trattori. Si conosce il momento di inizio della manifestazione ma non quello finale. Sono previsti disagi e code del traffico. "Non c’è cultura senza agricoltura" ma anche "Incolti sarete voi non la mia terra": sono questi alcuni dei cartelli che esporranno gli agricoltori che si ritroveranno oggi al casello autostradale di Pesaro in un presidio che durerà fino a venerdì. Sono attesi 150 trattori. Il corteo si muoverà dalle lungo l’Interquartieri con possibili disagi per gli automobilisti. In quella che sarà la Capitale italiana della cultura i lavoratori del settore primario della provincia rivendicano il ruolo fondamentale e denunciano le condizioni attuali: "Gli agricoltori sono una delle categorie più resilienti in assoluto - spiega Stefano Banci, agricoltore le cui aziende si trovano tra Sassocorvaro e Urbino -, basta guardare tutti i tagli di contributi e le modificazioni che ha subito questo settore negli anni. Abbiamo provato a resistere anche ai danni della fauna selvatica, ma oggi protestiamo perché di questo passo saremo tutti costretti a chiudere, prima i più piccoli e poi inesorabilmente toccherà a quelli più grandi. Nella mia azienda lavorano una quindicina di persone tra operai, periti agrari e agronomi ma difendere quei posti di lavoro è sempre più difficile". Per questo protestate oggi? "Aumento del gasolio e dell’energia, diminuzione di contributi nella nuova Pac, instabilità dei prezzi del mercato: oggi tenere in piedi un’azienda agricola è molto complicato – continua Banci – e le nuove norme dell’Unione Europea vorrebbero rendere tutto ancora più difficile. Come fa un solo ente a fare delle leggi che siano uguali per tutta Europa quando, solo nelle Marche, già assistiamo a condizioni diverse da provincia a provincia? Stiamo parlando della stessa Europa che ci spinge a rinnovare i parchi macchine per avere meno emissioni ma che non ci dà la possibilità di lavorare e di produrre". "Vogliono imporci – dice Banci – di non coltivare il 4% dei nostri terreni ma le aziende che come la mia da quasi 30 anni hanno scelto il biologico con la rotazione delle colture mettono già in atto una coltivazione che è molto migliorativa rispetto a quella indicata. Prevedono dei contributi per piantare coltivazioni mellifere da seminare tassativamente entro febbraio, ma lo sanno a Bruxelles che in una stagione normale nei nostri terreni argillosi, tra pioggia e neve, può capitare che fino ad aprile non riusciamo a farlo? Penso proprio di no".