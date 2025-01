Protesta trattori Pesaro: alle 14 il via: ecco il percorso

Pesaro, 28 gennaio 2025 – Sono arrivati a decine già di prima mattina, rigorosamente a bordo dei loro trattori, gli agricoltori della provincia di Pesaro e Urbino oggi si sono riuniti in presidio nel terreno agricolo che si affaccia sulla rotatoria che porta all’ingresso dell’autostrada, iniziando una cinque giorni di protesta.

Protesta dei trattori: ritorna la marcia. 'Orgoglio agricolo' scende ancora in strada: ecco quando e il percorso

Le motivazioni che li hanno portati a scendere in piazza oggi sono le stesse che già un anno fa li aveva convinti ad unirsi per protestare: prezzi del grano sempre più in calo, concorrenza sleale dovuta alle importazioni, difesa del Made in Italy. Tantissimi i giovani presenti alla manifestazione, provenienti in gran parte dall’entroterra pesarese e che aderiscono al comitato Orgoglio Agricolo, come spiega il portavoce Gabriele Rossi: “Abbiamo deciso di organizzare una nuova manifestazione per portare a conoscenza tutti i cittadini della situazione che stiamo vivendo – dice -. Questa è una battaglia anche per loro perché oggi un chilo di grano costa circa 22 centesimi, ma un chilo di pane costa quattro euro. Vogliamo anche che i cittadini sappiano anche quello che acquistano. Un’altra lotta molto importante per noi riguarda l’etichettatura corretta dei prodotti: le persone devono sapere se quello che stanno comprando è un prodotto italiano, o se proviene dall’Unione Europea oppure se è extra Ue”.

"La battaglia iniziata lo scorso anno ha portato risultati irrisori – aggiunge – perché le poche cose concesse dal Governo non hanno migliorato la condizione in cui vivono oggi gli agricoltori, tra prezzi del grano in calo da un lato e dall’altro aumento dei costi di carburante e gestione delle nostre attività. Purtroppo, alla fine dell’anno, per la situazione che stiamo subendo, qualcuno sarà costretto a chiudere”. Alle 14, tutti in corteo, in marcia con i trattori lungo il percorso che da strada Montefeltro, passa in via Mondini, via Milano, largo Ascoli Piceno, via Gagarin, strada Montefeltro per tornare in strada Case Bruciate al presidio.