Proteste in viale Cairoli, Brunori: "Andiamo avanti"

Sfiora quota 300 la raccolta firme contro il taglio dei 15 platani che l’Amministrazione comunale considera necessario per fare posto al nuovo sottopasso di viale Cairoli. L’infrastruttura sarà dotata di un lungo scivolo accessibile a tutti, dalle mamme con passeggino, agli anziani, alle persone disabili. Per evitare il taglio dei grandi platani ( 6 lato mare e 9 lato monte) e la modifica della fisionomia del viale, nato negli anni ‘40, sono già stati organizzati due sit-it, uno il 20 maggio e l’altro il nove giugno, ed è tuttora in corso una raccolta firme (Hortus on the Beach di viale Cairoli e Piadineria di via Puccini). Il Comune, però, non sembra intenzionato a cambiare idea. Anzi appare sempre più convinto dell’ dell’intervento proposto, i cui lavori erano stati annunciati per giugno. Tra l’altro nei giorni scorsi Rfi ha consegnato all’Amministrazione comunale il progetto esecutivo. "Non possiamo perdere questa occasione e rischiare che il sottopasso rimanga così com’è ora (con le barriere architettoniche ndr). La giunta – chiarisce l’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori – ha già chiesto a Rfi un piano di compensazione del verde: gli uffici comunali ci stanno lavorando. Il piano riguarderà sia i controviali di viale Cairoli, dove ci sono piante mancanti o da sostituire perché considerate a fine vita, sia gli altri viali del Lido".

Il progetto esecutivo dovrà essere approvato dalla giunta? "Da parte nostra non c’è alcuna approvazione, la giunta ne prende atto ed esprime solo un parere di conformità urbanistica. E’ un progetto che viene da lontano, partito due anni fa. L’indicazione che dette la giunta nel 2021 (Brunori non aveva ancora la delega ai Lavori pubblici ndr) fu di un sottopasso ciclopedonale con una conformazione allungata".

Quindi non era possibile una soluzione progettuale per salvaguardare gli alberi?

"Io due anni fa non c’ero, ma in questo periodo si è lavorato su spazi, caratteristiche, mantenimento dell’ingresso nel cortile della chiesa, certamente non sulla lunghezza del sottopasso. Siamo al progetto esecutivo, quella di viale Cairoli è un’opera alla quale non possiamo rinunciare, il sindaco Seri ha fatto i miracoli per ottenere da Rfi 4 milioni di euro per questo sottopasso e quello di via Nazario Sauro (lungo il porto canale ndr). Quando a Senigallia sono state abbattute 68 piante nessuno ha battuto ciglio".

Ma non era possibile conciliare l’accessibilità del sottopasso con un minore impatto ambientale?

"Chiedete ad una famiglia che ha dei disabili in casa cosa pensa di questo progetto. E comunque, ripeto, che io sono arrivata in una fase in cui le decisione erano già state prese e rimango convinta che l’opera sia necessaria".

Tutti sono convinti sulla necessità dell’opera, il problema è riuscire a realizzarla conciliando le diverse esigenze. Non crede?

"Come assessore sono sempre stata attenta al verde, ma ho il dovere di portare avanti l’opera, che non intendo bloccare solo per salvare gli alberi. Quel sottopasso è un servizio utile alla città e il mio senso di responsabilità non mi permette di dire che non si farà più. Appena insediata mi sono occupata della riqualificazione del sottopasso di viale Cairoli, ma le infiltrazioni hanno già vanificato quell’intervento".

Anna Marchetti