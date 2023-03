Protezione civile, ancora Montinaro

La Protezione civile ha di nuovo un coordinatore ed è lo stesso, Andrea Montinaro, che guidava il gruppo prima dello ‘scossone’ causato dalla denuncia del 28 dicembre nei suoi confronti e verso il consigliere di Protezione civile Andrea Giuliani e l’assessore comunale Fabrizio Sanchioni da parte della consigliera (di Protezione civile) Cristina Cesaretti, che aveva indotto Montinaro, Giuliani e i componenti del direttivo Doriano Morbidelli e Piero Clementi alle dimissioni, poi rientrate, su pressing del sindaco Briganti, come volontari, ma non da membri del direttivo. Lunedì si sono riuniti gli iscritti e Montinaro (30enne, artigiano nel settore della pittura edile) ha prevalso per 14 voti a 7 su Stefano Rossi, 60enne, ex coordinatore del gruppo di Serrungarina. Ora seguirà un’assemblea per trovare le candidature per il direttivo e una data per il voto. Intanto, Cesaretti evidenzia: "Sarò tra i candidati e non ritirerò la querela".