Protezione civile, il coordinatore è il “duca“

Con un voto per acclamazione, il nucleo comunale di protezione civile di Urbino ha eletto Roberto Tempesta nuovo coordinatore. Di fatto una formalità, essendo Tempesta l’unico candidato per il ruolo, era comunque un passaggio dovuto. Assieme a lui è stato eletto anche il resto del Consiglio direttivo: Riccardo Gualazzi è vicecoordinatore vicario, nonché referente per i rapporti con altri gruppi di volontariato; Donatella Pucci è vicecoordinatrice e referente per il progetto “Io non rischio“; Sara Bellucci è coresponsabile Aib e addetta al vestiario/vestizione volontari; Andrea Sparaventi è referente informatico e per le radiocomunicazioni; Maria Novella Ferri è referente per le scuole; Marco Petrozzi è responsabile della segreteria volontari, delle comunicazioni e della pagina Facebook del gruppo; Nicola Piergiovanni è responsabile del gruppo Aib. "Posso solo dire “grazie“ a tutti i volontari", commenta Tempesta. Definirlo “nuovo“ coordinatore non è propriamente corretto, perché lui, che è da quasi quattro decenni in protezione civile, lo era già stato per due mandati quando il gruppo aveva assunto l’attuale denominazione, nel 2005. Volto arcinoto in città, dato che da tantissimo tempo interpreta il duca Federico da Montefeltro nelle rievocazioni storiche, a 62 anni da compiere e con la pensione appena raggiunta ha deciso di rimettersi a disposizione per guidare il nucleo: "L’ho fatto proprio perché ora ho più tempo e anche su impulso di qualche volontario – prosegue –. Prima il coordinatore aveva meno carico, ora è un vero impegno, ma lo faccio soprattutto per Urbino. Innanzitutto devo ringraziare il mio predecessore, Claudio Ovarelli, che ha lasciato un’impronta, e mi dispiace sia uscito dal gruppo. Ultimamente l’amministrazione ci ha aiutato di più nel reperire le attrezzature, grazie anche al sindaco e a Lino Mechelli, ora andremo avanti con Gian Franco Fedrigucci come referente e stiamo già avviando i contatti sia con le forze dell’ordine, sia con la Regione, a cui chiederemo di fare nuovi corsi di formazione. Ripartirà poi il programma di iniziative con le scuole, avviato l’anno scorso. Al momento il gruppo conta 30 volontari, ma vogliamo crescere ancora: chi vuole entrare deve però farlo con l’intento di dare veramente una mano al prossimo, serve spirito di dedizione".

Fedrigucci, assessore alla Protezione civile, ha già incontrato incontrato sia lo staff, sia l’assemblea dei volontari: "Abbiamo deciso di affidare ogni settore a un responsabile per razionalizzare i compiti. Ho preteso che ci fosse un’autonomia gestionale interna, perché il gruppo è, sì, alle dipendenze del Comune, ma deve essere attivo nel creare progetti. Ci sono tante azioni da attuare, stiamo riprendendo i contatti anche con tutte le altre realtà della protezione civile provinciale e regionale, ma ho trovato larga condivisione e un clima ottimale. È ovvio che negli anni dovrà esserci l’inaugurazione della sede, individuata in zona Sasso, e dovremo tenere informati anche l’ambiente universitario e tutte le persone che arrivano quotidianamente a Urbino sulle azioni da compiere in caso di emergenza".

Nicola Petricca