Protezione civile, il direttivo non c’è

Ulteriori sviluppi sul gruppo di Protezione civile comunale di Colli al Metauro. Il direttivo non si è ricomposto, perché contrariamente a quanto sembrava emergere dalla nota diramata dall’amministrazione e pubblicata integralmente su queste pagine domenica, i 4 membri del consiglio direttivo dimissionari hanno ritirato sì le dimissioni, ma solo per quanto riguarda il ruolo di volontari, mentre non sono rientrati nel direttivo. Lo ha specificato l’amministrazione sulla pagina Facebook del Comune, chiarendo che si tratta di una "decisione presa per garantire tutti gli effettivi del gruppo in un periodo, quello invernale, in cui il rischio di problematiche sul territorio è più alto. L’amministrazione ringrazia i quattro volontari per il senso di responsabilità e per la dedizione verso la Protezione civile".

Insomma, grande riconoscenza a queste quattro figure (l’ex coordinatore Andrea Montinaro e Doriano Morbidelli, Andrea Giuliani e Pietro Clementi), evidentemente ritenute fondamentali in un gruppo che, con loro, conta 36 membri. Alla luce di questa precisazione, il responsabile della Protezione civile rimane il sindaco Pietro Briganti (foto), che evidenzia: "Occorrerà indire nuove elezioni per designare il coordinatore e il direttivo. Nel frattempo, procederò ad attribuire la delega temporanea di coordinatore al responsabile dell’ufficio tecnico comunale Lucio Mantoni. Precisando che il gruppo è operativo e un esempio eloquente arriva dalle attività svolte dai volontari nell’ultimo fine settimana, quando si sono occupati di distribuire grosse quantità di frutta alle famiglie in stato di bisogno".

s.fr.