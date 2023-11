"Protezione civile. Il piano comunale è scomparso"

I consiglieri di minoranza di ‘Insieme per Cartoceto’, composto da Gianluca Longhi (capogruppo), Andrea Letizi, Eliana Lommano e Giulio Roberti, criticano la maggioranza per non aver ancora provveduto ad aggiornare il Piano di protezione civile comunale. "Per oggi e domani sono previste nuove allerte meteo, a causa di venti che potranno superare i 60 chilometri orari – evidenzia Longhi anche a nome dei colleghi – e i fenomeni di una certa intensità sono sempre più frequenti, eppure qui a Cartoceto ci teniamo un Piano di protezione civile che risale a ben 10 anni fa. E’ dal 2013, infatti, che non viene più aggiornato e, come se non bastasse, da un po’ di tempo è scomparso dal sito istituzionale del Comune. Se lo si ricerca non si trova più". Inaccettabile, secondo l’opposizione, è che già due anni e mezzo fa il civico consesso aveva deliberato la necessità di rivedere il Piano e invece nulla sarebbe stato fatto. "Era il 9 aprile 2021 – riprende Longhi – quando il consiglio votò all’unanimità una nostra mozione sull’aggiornamento del documento e da allora non solo non è stato raggiunto alcun risultato, ma non è stato neppure affidato l’incarico per la redazione del nuovo Piano. E pensare che l’esigenza era ben sentita fin dal 2019, tanto che allora, nel corso di un incontro con il gruppo comunale di Protezione Civile, emerse forte la necessità di riscrivere il Piano, anche perché lo stesso prevedeva come area di concentrazione la zona sportiva del quartiere Canada a Lucrezia, che può essere raggiunta solo passando sopra il ponte Rio Secco". Longhi conclude: "A distanza di oltre 4 anni da quell’incontro e a 2 e mezzo dal voto della mozione, dire che siamo in ritardo è un eufemismo. E’ necessario dare concretezza alla decisione del consiglio anche in termini di segnaletica e indicazioni, come fatto a Fano".

s.fr.