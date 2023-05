Protezione civile in mostra Volontari e studenti al parco Sfilano anche cani e gommoni

Una settimana intensa: da domenica 7 a domenica 14 la Protezione civile si mette in mostra al Parco Miralfiore ed è pronta ad accogliere i volontari del gruppo comunale di Pesaro e dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo e a quelli del comitato di Pesaro di Croce Rossa Italiana con laboratori per studenti, momenti di formazione e dimostrazioni. "Con la Settimana della Protezione Civile - ha affermato Enzo Belloni, assessore all’Operatività - vogliamo riconoscere il lavoro svolto dai volontari che, specialmente in questi ultimi anni, sono stati in prima linea per le emergenze che hanno colpito il territorio. Durante gli appuntamenti i visitatori potranno conoscere le attività. Le mattinate saranno dedicate alle 20 classi delle elementari e delle medie di Pesaro coinvolte con i laboratori e le attività di Protezione civile e Cri. Nel pomeriggio, gli spazi saranno aperti per spiegare ai cittadini il Piano di emergenza dei vari quartieri". Il programma prevede: domenica 7 maggio, alle 9.30, cerimonia di inaugurazione, e si inserirà all’interno di "Miraviglia - Mercanti in gioco", iniziativa del Comune, la cui seconda data del 2023, sarà dedicata al progetto "Salviamo la Regina", in collaborazione con il circolo Ragusello di Legambiente (vedi articolo a fianco).

"La squadra è entusiasta - ha rimarcato Ugo Schiaratura, coordinatore Gruppo comunale Protezione Civile di Pesaro – di poter vivere questa settimana e incontrare i cittadini per presentare le nostre attività. Dopo i mesi intensi di lavoro in cui tutti i volontari hanno dato una grande mano al territorio, potremo incontrarci a coloro che vogliono aggiungersi al nostro team composto da 150 iscritti, dai 16 agli 80 anni che dà il proprio contributo a titolo gratuito ma dopo essersi adeguatamente formato: siamo volontari ma al momento del bisogno diventiamo professionisti".

Per spiegare le varie azioni che compie, la Protezione civile sarà presente al Miralfiore con gommoni e attrezzature per le emergenze in mare, con quelle per le emergenze boschive e antincendio e con tende e tensostrutture che verranno presidiate, anche di notte, dai volontari. Presenti anche 30 volontari del comitato di Pesaro di Cri insieme alle unità cinofile, pronti a proporre ai ragazzi i laboratori e le attività legate alla prevenzione degli incidenti stradali correlati al consumo di alcol e droga. "Siamo molto felici di questa iniziativa – ha spiegato Stefano Palma, responsabile sviluppo e comunicazione - che sposta il racconto delle attività di Cri e Protezione civile dalla stretta situazione di emergenza. La Settimana ci permetterà di attuare anche i nostri obiettivi di formazione e preparazione".

Luigi Diotalevi