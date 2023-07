Protezione civile, Lino Mechelli lascia: "Troppa improvvisazione"

Il gruppo comunale di Protezione Civile perde il suo consigliere incaricato, Lino Mechelli, che lascia togliendosi qualche piccolo sassolino dalla scarpa. Nel corso di una riunione monotematica cui hanno partecipato anche il sindaco Gambini e la responsabile di settore Mandolini, Mechelli ha detto: "Nel corso di questi anni sono stati fatti molti passi avanti, che porteranno il gruppo ad avere presto una sede decorosa. A Montesoffio abbiamo fatto una convenzione col circolo Arci per giornate di formazione. Il gruppo è cresciuto numericamente e in qualità degli interventi, dall’assistenza ai rifugiati ucraini a quella nei seggi elettorali. Devo però dire che, nonostante ci siano risorse e professionalità per proseguire senza un consigliere incaricato, occorre che alcune cose cambino. Ci sono stati interventi avvenuti senza le dovute autorizzazioni, e il gruppo ogni volta ne risente a livello di armonia. La rapidità di intervento non può essere motivo di agire senza seguire la prassi". Il coordinatore Claudio Ovarelli ha replicato che "i volontari davvero presenti sono pochissimi, e le assenze di alcuni sono fonte di nervosismo. Io cerco di trasmettere la mia passione e l’esperienza che ho come ex vigile del fuoco". Mechelli, a cui ha fatto eco anche Gambini, ha però ribadito che "il coordinatore segue e indirizza il lavoro di tutti, fa i sopralluoghi con anticipo e informa le autorità superiori. La serenità di tutti parte dall’eliminare l’improvvisazione e dall’essere in regola con la burocrazia. Continuiamo quindi così, ma lavorando con più rigore e coesione, in attesa del nuovo statuto che verrà adottato in agosto".

Gio. Vol.