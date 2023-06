Protezione Civile, Mechelli si dimette da consigliere incaricato

Lino Mechelli si dimette da consigliere incaricato alla Protezione Civile di Urbino. Rimane però consigliere comunale, nei banchi della maggioranza, a tutti gli effetti. La notizia è arrivata ieri mattina presto, con un messaggino Whatsapp dello stesso Mechelli che ha sostituito la sveglia mattutina.

Consigliere come mai questa decisione?

"Come ho scritto al sindaco Gambini credo di aver portato a termine il mio incarico. Prima del mio arrivo erano rimasti 12 volontari, oggi siamo sull’ordine dei 40 elementi. Inoltre abbiamo dato anche una riorganizzazione, sia in termini di sede, di attività formativa e di garanzia dei servizi".

Facciamo un bilancio.

"Come amministratore sono in politica da tanti anni e poso dire di essere estremamente rigoroso nelle procedure, nel garantire a tutti la sicurezza e la copertura di tutte le forme assicurative. In poche parole bisogna seguire delle regole e queste devono essere costanti e coerenti. La mia posizione, come consigliere incaricato, non è piena in termini operativi. Il sindaco non me li ha limitati ma semplicemente di più non poteva fare, da regolamento. Ad oggi non essendo né carne né pesce preferisco rassegnare le dimissioni".

Una delega che ha molto desiderato e che aveva già ricoperto nei primi anni Duemila.

"E’ così, nel 2004 ho formato il gruppo. Ringrazio tutte quelle persone che da dopo la prima ondata di Covid, con il mio arrivo, hanno offerto la loro collaborazione che in alcuni casi non è stata sufficiente ad allineare gli indirizzi al modo di operare".

Cioè?

"Mi spiego, quando esce una camionetta con i volontari fino a quando non rientra io mi sento il peso della responsabilità. Questa è maggiore, se prima di partire, chi è chiamato a prendere delle decisioni non è perfettamente a conoscenza di ciò che accade nella squadra di cui sei responsabile ma di fatto non guidi tu".

Ma questo passo ha un significato politico futuro? Ovvero, tutto invariato nella maggioranza o dobbiamo aspettarci delle nuove, a meno di un anno dalle prossime elezioni?

"Beh si possono inserire dei malintesi e lo ripeto in tutte le lingue: non c’è nessuna questione politica. Nessuna crisi con il sindaco, che è sempre stato generoso. Non c’è nulla da drammatizzare. Ritengo che ora ci voglia chi possa dire la sua in modo autorevole, con competenza e pieni poteri".

Ok, questa decisione avrà effetto da subito?

"Da fine luglio".

Francesco Pierucci