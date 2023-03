Protezione civile, nasce l’isola didattica

"Un luogo in cui poter fare informazione e prevenzione tutto l’anno ed in modo accessibile a tutti, ad incominciare dai bambini". L’idea di Graziano Mezzanotti, coordinatore del gruppo comunale della Protezione Civile di Sant’Angelo in Vado, da sabato scorso è diventata reale con l’inaugurazione di un’isola didattica ricca di pannelli contenenti le indicazioni utili sul modo corretto di agire in situazioni di emergenza come il terremoto o alluvioni.

"Negli ultimi anni, purtroppo, siamo stati sempre più impegnati in eventi drammatici – ha sottolineato nel suo discorso Mezzanotti – e questo ci ha dato modo di riflettere su cosa potessimo fare per dare ancora una mano in più. La risposta è stata subito chiara: investire tempo nella prevenzione, preoccuparsi di formare persone consapevoli delle emergenze e pronte a reagire in modo corretto in caso di calamità. E giorno dopo giorno, con l’aiuto dei miei collaboratori ha iniziato a prendere forma il progetto dell’Isola Didattica".

"Al centro dell’isola – ha aggiunto il coordinatore della Protezione Civile – abbiamo voluto inserire un simbolo importante per noi volontari: la mano della solidarietà. Un’opera dello scultore di Piobbico Andrea Rossi che nel suo lavoro ha racchiuso il senso dell’aiuto reciproco, due mani che si stringono, due mani che si aiutano ed esprimono solidarietà. Al termine di questi mesi di lavoro vorrei ringraziare chi ha contribuito a tutti i livelli a realizza quest’isola didattica, in primis l’Unione Montana nella figura del suo presidente Fernanda Sacchi che ha finanziato l’acquisto delle bacheche, il nostro sindaco Stefano Parri e tutta l’amministrazione comunale e i dipendenti e il consigliere regionale Giacomo Rossi. Ringrazio anche per la presenza del responsabile del volontariato regionale Mauro Perugini e del coordinatore dei gruppi comunali di volontariato della provincia Odelco Melini, un grazie anche agli sponsor".

Alla cerimonia del taglio del nastro presentata da Francesco Martinelli, era presente oltre in sindaco di Sant’Angelo in Vado che ha tagliato il nastro inaugurale, anche l’assessore dell’Unione Montana e sindaco di Urbania Marco Ciccolini che ha sottolineato la sensibilità del gruppo della Protezione Civile di Sant’Angelo in Vado e il consigliere regionale Giacomo Rossi dei Civici Marche che ha rimarcato l’importanza della Protezione Civile sul territorio. Presente anche alcune scolaresche con i rispettivi insegnati e il sindaco di Borgo Pace, Romina Pierantoni.

Amedeo Pisciolini