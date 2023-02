Protezione civile nel caos: dimissioni e querela

Acque agitate alla Protezione civile comunale di Colli al Metauro, dove nelle settimane scorse si sono dimessi 4 membri su 5 del consiglio direttivo (Andrea Montinaro, coordinatore tecnico del gruppo, Doriano Morbidelli, Andrea Giuliani e Piero Clementi) e ora si apprende che alcuni giorni prima di questo ‘abbandono di gruppo’ è stata sporta una denuncia querela da parte del quinto consigliere, l’unico non dimissionario: Cristina Cesaretti (foto).

Ed è proprio la Cesaretti a parlarci dell’atto da lei depositato alla Procura.

"La denuncia querela che ho fatto è nei confronti di Montinaro e Giuliani e dell’assessore comunale alla protezione civile Fabrizio Sanchioni, perché ho ritenuto offensivo e ingiustificato il loro comportamento nei miei confronti durante l’ultima riunione del direttivo. Quando mi hanno comunicato che il mio incarico di ‘responsabile del vestiario’ era stato affidato ad altra volontaria.

Al ché, ho chiesto se tale provvedimento fosse dipeso da una qualche mia mancanza nello svolgimento del compito, ma il coordinatore ha risposto che non aveva nulla da addebitarmi".

"Nel proseguo della riunione, però – aggiunge la Cesaretti –, mi è stato sollevato un appunto che considero in stretta correlazione con il demansionamento subito.

Sanchioni, Giuliani e Montinaro, mi hanno contestato di aver pubblicato su Facebook dei post con ‘opinioni contro l’amministrazione comunale’, ritenendo ‘inopportuno’ che un volontario della protezione civile possa, anche se al di fuori del servizio e su temi estranei alla protezione civile, esprimere opinioni sgradite al sindaco, ritenendo addirittura il mio comportamento ‘incompatibile’ con lo status di volontario.

Per questo, sentendomi offesa da tali contestazioni, a mio avviso lesive dei miei diritti di libertà di pensiero e di espressione che, se esercitati al di fuori del servizio di protezione civile e nelle forme legittime previste dalle leggi, non possono certamente essere contestati, ho chiesto all’autorità giudiziaria di verificare se questi comportamenti siano leciti o meno".

Cesaretti conclude: "Sono volontaria di protezione civile da oltre 15 anni; ho partecipato a interventi nelle zone terremotate e alluvionate e quando ero a spalare fango e macerie non ho mai chiesto a chi era vicino a me se era di destra o di sinistra. Il volontariato non è una questione politica, ma di coscienza".

I quattro dimissionari avrebbero motivato la loro decisione a seguito di un fatto grave e lesivo del clima di fiducia, collaborazione e lealtà che dovrebbero essere patrimonio imprescindibile di ogni volontario e gruppo di protezione civile (facendo sicuramente riferimento alla querela, ndr), dicendosi certi della correttezza e della dedizione con cui hanno sempre espletato il proprio ruolo.

Attualmente il compito di coordinatore del gruppo è in capo al sindaco Pietro Briganti, che nel corso di una recente riunione ha confermato piena fiducia ai quattro dimissionari, chiedendo loro di riconsiderare la decisione.

Sandro Franceschetti