Protezione civile Sede operativa a Colbordolo

Il palazzo municipale di Colbordolo si prepara ad accogliere un nuovo servizio per i cittadini di Vallefoglia. La giunta presieduta dal sindaco Palmiro Ucchielli ha infatti previsto di dedicare spazio a una nuova sede operativa logistica che accoglierà i volontari del gruppo di operatori della Protezione Civile CB-OM di Urbino. Il presidente del gruppo Massimo Vagnini risiede a Bottega di Vallefoglia e ha già servito la comunità collaborando strettamente con il Comune in diverse occasioni, come l’organizzazione di manifestazioni e per le varie attività di Protezione Civile delle zona, effettuando anche interventi di antincendio boschivo insieme a personale formato dalla Regione. Inoltre, Vagnini è in grado di installare e quindi gestire stazioni radio in caso di situazioni di necessità con collegamenti alternativi anche a lunga distanza. "Organizza ogni anno corsi base e avanzati di tecniche di radio comunicazioni — ha spiegato il sindaco Ucchielli — e può contare su una rete privata con ripetitori per le comunicazioni di emergenza, contando su una tecnologia digitale che garantisce la copertura dell’intero comprensorio della Comunità Montana di cui questo Comune fa parte con una porzione del suo territorio". Accanto all’ufficio del sindaco e alle sedi di Avis, banda musicale e volontari dei Carabinieri in congedo, il Palazzo municipale di Colbordolo, insomma, è pronto a ospitare un ulteriore servizio di pronto intervento in grado di rispondere a esigenze e urgenze della comunità di Vallefoglia.

lu.ard.