Protezione civile,Vallefoglia potenzia il piano. La sede del Coc sarà nel nuovo municipio

Il Comune di Vallefoglia sta lavorando per aggiornare e potenziare il Piano di Protezione Civile anche a seguito delle variazioni delle normative emanate a livello Regionale. Dopo avere nel 2019 individuato ben 37 punti di raccolta opportunamente segnalati su tutto il territorio per accogliere i cittadini in caso di calamità, le nuove regole prevedono anche l’implementazione di alcune indagini di microzonizzazione sismica di secondo e terzo livello.

"In questi ultimi anni – si legge in una nota dell’amministrazione comunale – abbiamo investito ingenti risorse per contribuire all’acquisto di nuovi mezzi, come idrovore, generatori, carrello con pompa antincendio e tanto altro, e questo ci ha permesso grazie anche al grande lavoro dell’Ufficio Tecnico Comunale diretto dall’ Ing. Gai e dal gruppo di volontariato di Protezione Civile di dare risposte celeri ai cittadini che si sono trovati in difficoltà anche a causa delle esondazioni avvenute la scorsa primavera".

"Il nuovo Piano di Protezione civile modificato – precisa il sindaco – prevede anche di dare sede nel nuovo Municipio del Comune di Vallefoglia in via Rampi 4, al “COC” Centro Operativo Comunale, che potrà essere riunito in caso delle diverse emergenze per valutare tutte le eventuali azioni da intraprendere". "Con l’occasione – prosegue il Sindaco – ringraziamo ancora una volta l’Ufficio Tecnico, tutti i volontari della Protezione Civile e il suo Coordinatore Ing. Mauro Alessandrini, per la collaborazione e la professionalità prestata nei vari interventi e le situazioni in cui sono stati chiamati ad operare. Un settore molto importante, come quello dell’emergenze e della salvaguardia del territorio, dove noi tutti dobbiamo impegnarci maggiormente a mantenere e salvaguardare anche con piccoli gesti per il bene di tutti noi".