Provaci ancora Luca, stavolta contro Sinner. A Wimbledon un pesarese contro il numero 1

Il cammino di Jannik Sinner nel tabellone principale di Wimbledon 2025 inizia contro un italiano di Pesaro. Sarà Luca Nardi ad affrontare il numero 1 del ranking Atp nel primo turno. Nell’edizione più italiana di sempre (con 11 azzurri nel tabellone singolare maschile), Jannik Sinner si presenta a Wimbledon in un immediato derby d’Italia. Nardi, dal canto suo, ha raggiunto il terzo turno di Wimbledon nella passata stagione e cercherà di sfatare un tabù che vede Sinner imbattuto nel massimo circuito contro i tennisti italiani.

Sinner-Nardi è in programma martedì 1 luglio a Wimbledon con un orario che non è ancora stabilito e che sapremo nelle prossime ore, in base a quanto decideranno gli organizzatori dello stadio di tennis più famoso del mondo.

E’ invece certo che i due non si sono mai affrontati in carriera, ma si conoscono bene. Il 21enne pesarese occupa attualmente la 94ª posizione del ranking, ma ha raggiunto anche il 67° posto come suo best.

Il suo successo più importante? Quello ottenuto contro Novak Djokovic agli Australian Open 2024.

Luca Nardi è poi legatissimo al tennis club Baratoff che ha oltre 200 soci. Al circolo di strada Pantano fecero festa per il loro pupillo, dove è tesserato, quando riuscì ad imporsi con il numero 1 del mondo, il suo mito: Novak Djokovic firmando un’impresa.

Ancora più incredibile perché pochi giorni prima, dopo l’eliminazione alle qualificazioni con David Goffin, era stato ripescato nel torneo come "lucky loser". Un colpaccio che ha permesso al pesarese di avverare un sogno: l’ingresso tra i migliori cento al mondo.

"Ma che era forte si sapeva da subito, è un ragazzo fantastico - confermano al Baratoff. - E’ il nostro orgoglio, fin da piccolo faceva tutto con naturalezza. Inizia a quattro anni, proprio nei campi del Baratoff dove segue la scia del fratello Niccolò. Brucia le tappe. Da under 14 è il più giovane a conquistare punti Atp".

Luca è figlio del notaio Dario e di mamma Raffaella. Al circolo Baratoff sono tanti a ricordare il regalo che fece per il compleanno a Catervo Cangiotti, in occasione degli 85 anni. "Si, - conferma Cangiotti - Luca mi ha fatto un bel regalo giocando con me per un’ora e mezza. Adesso con gli amici di Gege guarderemo martedì l’incontro con Sinner e vinca il migliore".

