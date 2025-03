Provaci ancora Megabox. Domenica il secondo atto

Il primo round è andato a Milano. Ma non è finita. La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia subìsce una netta sconfitta nella prima partita dei quarti di finale dei playoff scudetto del campionato di A1. Le lanciatissime avversarie della Numia Vero Volley Milano, reduci da una lunga serie di vittorie consecutive inclusa quella, altrettanto netta, ai danni dell’Eczacibasi Istanbul nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League, hanno comunque dovuto lottare sino in fondo per aggiudicarsi il primo set, vinto solo in volata.

Nel secondo e nel terzo set, invece, la differenza tecnica ed atletica tra le due formazioni si è fatta sentire tutta e le pur generose tigri non sono state in grado di ripetere le due ottime partite disputate durante la regular season. Domenica 16 marzo alle 16,30 alla Vitrifrigo Arena si giocherà il secondo atto. Le biancoverdi sono costrette a vincere per portare le lombarde all’eventuale garatre.

Questo il commento dell’allenatore Andrea Pistola al termine della partita di andata: "Milano è stata ottima nel cambio palla e nella nostra fase break, hanno tenuto bene in ricezione e neutralizzato i nostri migliori attaccanti, punendoci su ogni occasione che gli si è presentata. Noi non siamo stati fluidi in attacco, abbiamo pagato in lucidità e in mancanza di esperienza, andando spesso a sbattere contro il loro muro. Conoscevamo bene i loro punti di forza, avevamo programmato scelte diverse nei colpi ma mi rendo conto che è difficile essere all’altezza di squadre del genere quando manca l’abitudine a questi livelli. In gara due mi aspetto una squadra più lucida e che si prenda qualche rischio in più. Non è finita".

Gara due dei Quarti di finale dei playoff scudetto tra Numia Milano e Megabox Ondulati del Savio si giocherà domenica 16 marzo alle 16.30 alla Vitrifrigo Arena. I biglietti per la partita (da 10 a 25 euro, posti non numerati) sono già in vendita su liveticket.it, in tutti i punti vendita Liveticket e da ProdiSport (viale Piceno, 14 - Fano). Info. info@megaboxvolley.it

b. t.