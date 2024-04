Provare a capire Volponi e il teatro

Domani all’Accademia di Belle Arti di Urbino si celebra “Il teatro di Paolo Volponi“. Un appuntamento realizzato in collaborazione col Comune di Urbino che dalle 9 alle 17,30 nell’aula magna dell’Accademia vedrà proiezioni, performance teatrali, letture di poesia, relazioni da parte di attori, docenti e studiosi. Luca Cesari, direttore dell’Accademia di Belle Arti di Urbino introdurrà l’appuntamento coordinato da Massimo Puliani, presidente della scuola di scenografia, storico del teatro e regista, ideatore dell’evento che spiega: "Quando indichiamo il teatro di Volponi non vogliamo porre l’attenzione sulla prosa ma sulla natura del dialogo dei linguaggi e dei rapporti artistici che Paolo aveva con Pasolini, con Laura Betti e con gli attori. Frequentava il teatro con ammirazione e distacco, non amava andare sul palcoscenico, ma era attratto dalla forza del dialogo conflittuale, dalla potenza dell’evocazione e delle allegorie. Questo punto lo si nota con la storia dei protagonisti ne “Le mosche del Capitale“ quando verrà evocato il Convitato di Pietra da Il don Giovanni di Mozart".

Il programma. Alle 9 sarà proiettato il film “Mamma Roma“ (1962) di Pier Paolo Pasolini con Paolo Volponi fra gli interpreti, a cui seguirà l’intervento del critico cinematografico Pierpaolo Loffreda. Alle 11,30 il critico letterario Gualtiero De Santi proporrà il tema complesso e centrale nella vita dello scrittore: “Le relazioni fra Volponi e Pasolini“, mentre l’attore Marco Florio reciterà due poesie “La meccanica“ di Volponi e “Alì dagli occhi azzurri“ di Pasolini. Alle 14,30 Ferdinand Woegerbauer e Marco Rossi presenteranno alcuni aspetti del lavoro della scuola di scenografia su sul romanzo di Volponi “Le mosche del capitale“.

Davide Simonetti e Roberto Danese presenteranno alcuni aspetti di “Lisistrata: irriverenza e rivoluzione, appunti di regia sulla messinscena della traduzione volponiana da Aristofane“, produzione a cura del Centro Teatrale Universitario Cesare Questa. Donatella Marchi, regista TeatroCust2000 e Claudio Compagnucci interverranno con la lettura teatrale di “Dialogo della luna con il calcolatore“. A fine meeting ci sarà un incontro con lo scrittore e docente di UniUrb Alessio Torino e Richard Dixon, traduttore in inglese delle opere di Volponi. Ingresso libero.

fra. pier.