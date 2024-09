Prove di campionato, Megabox contro Bisonte. Perovic carica: "Pronta per nuovi obiettivi"

Primi assaggi di campionato per la Megabox Ondulati Del Savio. Oggi alle 15.15 nella struttura sussidiaria di Palazzo Wanny, a Firenze, la squadra del presidente Ivano Angeli terrà un allenamento congiunto con le padrone di casa del Bisonte, reduci dalla vittoria del torneo McDonald svoltosi ad Imola la scorsa settimana.

Saranno proprio le toscane le avversarie con cui la Megabox esordirà, nuovamente a Firenze, nella prima giornata di campionato il prossimo 6 ottobre. La squadra biancoverde, a sua volta protagonista del Triangolare tenuto in settimana al PalaDionigi con Levski Sofia e Omag-Mt S. Giovanni in Marignano, potrà contare sulla palleggiatrice serba Rada Perovic, arrivata a Vallefoglia ed ora a piena disposizione dello staff tecnico guidato da Andrea Pistola.

"Sono molto felice ringrazio di cuore tutti per l’accoglienza, ognuno ha cercato di farmi sentire come a casa – queste le prime parole della nuova giocatrice biancoverde -. Le ragazze e lo staff sono stati molto affettuosi con me, e questo era quello di cui avevo bisogno in questo momento. Non vedevo l’ora di essere qua, e finalmente sono arrivata: sono pronta per mettere nel mirino nuovi obiettivi con la mia squadra e soprattutto per riuscire a raggiungerli insieme. In questo momento l’unica cosa che conta per me è ambientarmi bene e crescere assieme alle mie compagne. Amo mettermi alla prova per nuove sfide e mi sento più che pronta a cominciare la stagione".

A questo proposito, la campagna abbonamenti per la stagione 2024-2025 è in pieno svolgimento su Liveticket (www.liveticket.it/evento.aspx?Id=504862). Il presidente Angeli e la medaglia d’oro olimpica Gaia Giovannini hanno partecipato venerdì scorso alla presentazione della prossima stagione della Serie A Tigotà a Courmayeur.

