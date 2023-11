Prove di intesa tra Ribella e Pd

"Nel Pd un cambio di linea, con apertura al dialogo e pronto a svolgere il ruolo che spetta al primo partito della città". E’ quanto registrato da Teodosio Auspici di Fano Ribella, la lista civica delle forze progressiste (con M5S, Bene Comune, Psi e Verdi) che lunedì ha incontrato il Pd. Presenti anche i Verdi. "E’ stato un incontro garbato – dice Auspici – che ha permesso di fare chiarezza. E’ stato apprezzato dal Pd il nostro sforzo per l’unità del centrosinistra". "Un dialogo franco – conferma Agnese Giacomoni, capogruppo del Pd – su tutti i temi, da parte loro c’è stata maggiore apertura alle primarie, non so quanto reale. Non sono contraria ad allargare la coalizione purché ciò non comporti la perdita di pezzi della attuale maggioranza (il riferimento è a In Comune ndr). "Noi – ribadisce Auspici – non abbiamo mai posto veti e le primarie mi pare che alla fine le vogliano solo Mascarin e di Seri". "Come Pd – replica il segretario Renato Claudio Minardi – abbiamo come obiettivo di consolidare la maggioranza attuale, di cui abbiamo fatto parte per 10 anni, e di fare il possibile per mettere in campo un nuovo progetto per la città per battere le destre". Questa sera confronto del Pd con il Partito socialista.

Anna Marchetti