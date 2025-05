Provincia, dura far quadrare i conti. Disavanzo di due milioni nel 2024

Un disavanzo di 2 milioni di euro nel 2024 nel bilancio della Provincia. Ma niente paura, avvisano da via Gramsci, il buco è stato "ripianato interamente nel 2025". È quanto emerso ieri mattina nella seduta del consiglio provinciale che ha approvato il rendiconto 2024. "L’ente chiude con un risultato di amministrazione pari a 23 milioni e 710mila euro - si legge in una nota -. La novità è l’aumento degli accantonamenti nel fondo crediti di dubbia esigibilità per 7 milioni e 400mila euro, per crediti vantati dalla Provincia nei confronti della Regione, relativamente alla gestione delle funzioni fondamentali nel passaggio di competenze del 2015. Cifra che si aggiunge agli oltre 3 milioni che tutti gli anni l’ente accantona per la vicenda Centri per l’Impiego, "dal momento che la Regione – hanno sottolineato i dirigenti provinciali – utilizza i locali di nostra proprietà ma non riconosce il rimborso". L’accantonamento totale ha quindi superato gli 11 milioni". Il buco c’è ma non si vede. Questo, in estrema sintesi, quanto emerso dall’approvazione del rendiconto e a spiegarlo in maniera tecnica è la dirigente al bilancio Patrizia Omiccioli. Dall’ammontare dei crediti che la Provincia vanta nei confronti della Regione è nato infatti un contenzioso, la cui procedura è stata notificata nel 2023 al Tribunale di Ancona. "Il principio contabile non prevede la necessità di effettuare accantonamenti – illustra la dirigente –, trattandosi di trasferimenti tra enti. Ma con il contenzioso attivato, seguendo le indicazioni della Corte dei Conti, abbiamo predisposto un accantonamento straordinario, comunque ripianato nell’esercizio 2025. Così mettiamo in sicurezza il bilancio dell’ente". Il percorso è stato fatto con l’affiancamento dell’Unione Province d’Italia. Il disavanzo è straordinario e non gestionale: "La gestione del 2024 – segnala la dirigente – era in perfetta salute, solo l’accantonamento straordinario ha portato al disavanzo".

E’ stata anche approvata la cessione dei fabbricati e la vendita dei terreni a Tavullia dalla Provincia all’Unione Pian del Bruscolo. Sono aree di proprietà provinciale che ospitano l’asilo nido intercomunale, l’ampliamento della scuola materna e la sede dell’Unione. "Dall’alienazione la Provincia ricaverà 1 milione", ha evidenziato il direttore generale Marco Domenicucci. Infine, è passato l’ordine del giorno presentato dal consigliere Gabriele Giovannini che impegna la Provincia a sostenere i servizi bancari contro la chiusura degli sportelli nell’entroterra.