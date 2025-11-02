Provincia, il presidente Paolini: "Implacabili contro i vandali. Domani presenteremo la denuncia"

"Contro gli atti di vandalismo al Campus la Provincia sarà implacabile". E’ quanto annuncia il presidente Giuseppe Paolini, soprattutto con riferimento all’esplosione del bidone dei rifiuti che ha provocato il distacco e il lancio per 30 metri di un pezzo di lamiera, che solo casualmente non ha colpito nessuno. "Domani presenteremo formale denuncia in questura e – fa sapere il presidente Paolini – metteremo a disposizione delle forze dell’ordine tutte le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza presente al campus. Abbiamo anche intenzione di aumentare il numero delle telecamere: non possiamo rischiare che ci scappi il morto". Paolini, poi, si sofferma sulla maleducazione degli adolescenti che hanno abbandonato bottiglie, lattine e buste varie dopo aver trascorso qualche ora insieme. "La tutela degli adolescenti – prosegue – non significa rinunciare ad insegnare loro la buona educazione: se si mangia insieme, poi si raccolgono i rifiuti. Non dico di differenziarli ma almeno di gettarli nel bidone. Se si abbandonano qualcuno, comunque, li deve recuperare e deve pulire l’area. Questo ha un costo per la pubblica amministrazione di cui i ragazzi non sembrano rendersi conto".

E ancora il presidente Paolini: "Dovrebbero sapere che i bidoni non servono per i botti di Halloween. Nessuno gli impedisce di utilizzare gli spazi esterni al Campus purché rispettino le regole della buona educazione, che va insegnata da piccoli. Non voglio entrare nell’ambito dell’educazione familiare, però le cose che succedono sembrano dirci che siamo in presenza di giovani iper viziati, iper tutelati e iper protetti. Sono giovani, non bambini, e devono sapersi assumere le loro responsabilità e chi compie azioni pericolose deve imparare a risponderne: spero che i responsabili siano individuati".

an. mar.