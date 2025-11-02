L’importanza delle fasce

Giuseppe Tassi
L’importanza delle fasce
Pesaro
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Andrea Delogu Ballando Terremoto oggi Fuga Elia Del GrandeRave party abusivoAppartamento occupatoKaty Perry Bologna
Acquista il giornale
CronacaProvincia, il presidente Paolini: "Implacabili contro i vandali. Domani presenteremo la denuncia"
2 nov 2025
ANNA MARCHETTI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pesaro
  3. Cronaca
  4. Provincia, il presidente Paolini: "Implacabili contro i vandali. Domani presenteremo la denuncia"

Provincia, il presidente Paolini: "Implacabili contro i vandali. Domani presenteremo la denuncia"

L’ente metterà a disposizione degli inquirenti le immagini delle telecamere

Il presidente Giuseppe Paolini

Il presidente Giuseppe Paolini

"Contro gli atti di vandalismo al Campus la Provincia sarà implacabile". E’ quanto annuncia il presidente Giuseppe Paolini, soprattutto con riferimento all’esplosione del bidone dei rifiuti che ha provocato il distacco e il lancio per 30 metri di un pezzo di lamiera, che solo casualmente non ha colpito nessuno. "Domani presenteremo formale denuncia in questura e – fa sapere il presidente Paolini – metteremo a disposizione delle forze dell’ordine tutte le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza presente al campus. Abbiamo anche intenzione di aumentare il numero delle telecamere: non possiamo rischiare che ci scappi il morto". Paolini, poi, si sofferma sulla maleducazione degli adolescenti che hanno abbandonato bottiglie, lattine e buste varie dopo aver trascorso qualche ora insieme. "La tutela degli adolescenti – prosegue – non significa rinunciare ad insegnare loro la buona educazione: se si mangia insieme, poi si raccolgono i rifiuti. Non dico di differenziarli ma almeno di gettarli nel bidone. Se si abbandonano qualcuno, comunque, li deve recuperare e deve pulire l’area. Questo ha un costo per la pubblica amministrazione di cui i ragazzi non sembrano rendersi conto".

E ancora il presidente Paolini: "Dovrebbero sapere che i bidoni non servono per i botti di Halloween. Nessuno gli impedisce di utilizzare gli spazi esterni al Campus purché rispettino le regole della buona educazione, che va insegnata da piccoli. Non voglio entrare nell’ambito dell’educazione familiare, però le cose che succedono sembrano dirci che siamo in presenza di giovani iper viziati, iper tutelati e iper protetti. Sono giovani, non bambini, e devono sapersi assumere le loro responsabilità e chi compie azioni pericolose deve imparare a risponderne: spero che i responsabili siano individuati".

an. mar.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Atti vandaliciDenuncia