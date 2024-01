Provincia in cerca della nuova sede: "Conto alla rovescia per Bankitalia"

Lunedì ci sarà un incontro, forse quello decisivo, tra il presidente della Provincia Giuseppe Paolini e il direttore generale Marco Domenicucci, con i vertici della Banca d’Italia, sia di Roma che di Ancona. Sul tavolo l’ente di via Gramsci mette 2milioni e mezzo contro una richiesta di 2 milioni e 800mila euro per acquistare la sede di via Rossini ormai chiusa da diversi anni e spostarci gli uffici della Provincia. "Ma nel caso ci fossero altre offerte, visto che siamo un ente pubblico, la prima scelta saremo noi", dice Paolini. Il Politecnico di Ancona sta terminando i sondaggi sullo stabile dell’ex Banca d’Italia "e i problemi non sono particolari perché siamo davanti ad un edificio costruito con muri molto spessi come si usava una volta. Ci sarebbe però il problema del risparmio energetico per cui si potrebbe pensare ad un cappotto".

Che Paolini sia ormai da diversi mesi ‘innamorato’ della sede di via Rossini è cosa nota "anche perché aprirò le finestre a guarderò il mare e la palla di Pomodoro...", dice. Ed aggiunge: "Risparmieremo perché non è nostra intenzione demolire i caveau blindati sotto il piano strada che useremo come depositi e così facendo non andremo a consumare suolo per costruire una nuova sede".

Un Giuseppe Paolini che apre però le danze con toni polemici, non tanto verso gli architetti scesi in campo per difendere lo stabile di via Gramsci, quanto verso i politici che si sono accodati – Michele Radaelli del centrodestra e la lista ‘Vieni Oltre’ – "perché si capisce subito che stiamo entrando in campagna elettorale perché sono state dette una serie di corbellerie", dice il presidente. Che aggiunge: "Noi sulla scorta del vecchio Prg che prevedeva la demolizione e ricostruzione dell’edificio di via Gramsci abbiamo sempre detto che avremmo salvato sia la sala Bei che la Pierangeli per convegni e manifestazioni...".

Dopodiché Paolini e Domenicucci entrano nei nodi cruciali di questo trasloco da via Gramsci a via Rossini: Simona Guida della Soprintendenza ha posto il vincolo ‘solo ristrutturazione, no alla demolizione‘ "per cui abbiamo chiesto la variante al prg per la realizzazione di civili abitazioni. La parte vecchia la metteremmo a disposizione del liceo Mamiani che ha problemi di spazio e che ha alcune aule, al campus scolastico, ricavate dentro dei container", dice Paolini.

Il direttore generale Domenicucci affronta anche un altro tema riguardante la sede di via Gramsci: "La situazione del cemento armato pone dei problemi e la costruzione a blocchi può diventare problematica in caso di forte terremoto. Avevamo calcolato, prima dell’aumento delle materie prime, che il costo di ristrutturazione del palazzo era sui 15 milioni di euro". Chi comprerà con i vincoli il palazzo di viale Gramsci? "Questa è una bella domanda. Nel caso ci fossero problemi abbiamo delle proprietà che metteremo sul mercato, non solo a Pesaro, per cui i soldi per acquistare Banca d’Italia li troviamo". Avanti tutta aspettando l’esito di lunedì, giorno fissato per l’incontro con i vertici di Banca d’Italia.

