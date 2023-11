Provincia: la rivoluzione delle parole. Mite, altruista, cittadini, candidati. Il decalogo delle cose da non dire

La Provincia di Pesaro-Urbino ha pubblicato il "Prontuario per un linguaggio che valorizza le differenze". Si tratta di un fascicolo, a conclusione del progetto "Le parole creano la realtà", che, si legge nello stesso opuscolo, "vuole essere uno strumento operativo per l’uso corretto del genere grammaticale nel linguaggio amministrativo e non solo". Insomma attenzione alle parole che si usano al lavoro ma anche in altri ambienti. A cominciare, riporta il testo, dalle "dissimetrie semantiche" Non è dunque consigliabile rivolgersi alle donne "con aggettivi che indicano fragilità come ad esempio: svenevole, ingenua, altruista, fragile, mite, isterica, e diminutivi come mammina, mogliettina, stellina". E ancora: "Una stessa parola assume un significato nobile al maschile o spregiativo se declinata al femminile, come ad esempio: uomo libero vs donna libera...". Il prontuario continua con alcuni "esempi di un corretto utilizzo grammaticale: ministra, prefetta, funzionaria...consigliera...assessora, difensora, evasora, revisora...". Vengono segnalate come dissimetrie grammaticali espressioni quali "gli studenti entrino uno alla volta", e "le ragazze e i ragazzi studiosi sono sempre premiati".

Seguono due pagine in cui si indicano gli errori da evitare riferendosi ad una donna: non "al sindaco", ma "alla sindaca". Non "gentile assessore", ma "gentile assessora". Non "egregio dottore", ma egregia dottoressa. In proposito Marzia Martino, intervenuta alla presentazione, docente di "People empowerment e team building" all’Università degli studi di Roma Unint, raccomanda: "Meglio: la presidente. La presidentessa infatti presuppone il suffisso essa, che ci riporta a “issa“, di origine imperiale". A proposito di articoli, il prontuario raccomanda di aggiungere "La" di fronte alle parole "dirigente, capo ufficio, responsabile del procedimento", quando si tratta ovviamente di donne. Quando si parla di cittadini è bene aggiungere anche le parole "cittadine" e meglio ancora l’espressione neutra "le persone interessate", così come si possono sostituire i sostantivi "i cittadini, i dipendenti, gli utenti, gli amministratori", con le forme neutre "la cittadinanza, il personale, l’utenza, l’amministrazione". Il cittadini che? Meglio "i pronomi indefiniti chi coloro che". Il candidato è ammesso? Il suggerimento è di usare "le forme impersonali come: per l’ammissione è necessario".

"Il linguaggio e le parole – ha detto Marzia Martino – rispecchiano il modello mentale di chi le usa: le sue percezioni, i suoi pensieri e i comportamenti. Il prontuario è uno strumento operativo per l’uso corretto del genere grammaticale". La docente ha invitato a riflettere su alcune espressioni come "Mogli e buoi dei paesi tuoi", oppure altre come "auguri e figli maschi, forme offensive per le donne". La consigliera di parità provinciale Romina Pierantoni ha aggiunto: "Utilizzando un linguaggio che rifletta la diversità di genere, una pubblica amministrazione può sottolineare il proprio impegno a creare ambienti di lavoro inclusivi". E’ questo l’obiettivo che si sono dati anche il direttore generale della Provincia Marco Domenicucci ("La Provincia si occupa di linguaggio inclusivo da tempo e il prontuario è il risultato di una progettazione partecipata"), la consigliera provinciale con delega alle Pari opportunità Chiara Panicali ("E’ possibile attivare un rinnovamento linguistico che incida su abitudini e modelli culturali superati"), e il presidente della Provincia Giuseppe Paolini: "Occorre eliminare forme di discriminazione negli atti amministrativi e non solo. il linguaggio rifletta l’identità e i valori della società che lo utilizza". Paolini ha sottolineato di venire "da una famiglia matriarcale", e ricordato un episodio della sua infanzia: "Un giorno mi rivolsi ad una donna con un’espressione poco rispettosa e mia mamma mi dette un ceffone che ancora mi gira la testa". Martedì 28 novembre alle 15 nella sala Pierangeli si replica con la presentazione ufficiale del prontuario, a cui parteciperanno le autrici e gli autori, con la "Lectio magistralis" di Vera Gheno, sociolinguista, sul tema: "Le parole creano realtà?"