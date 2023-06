Provincia, nuova sede Ipotesi Banca d’Italia "Se accettano l’offerta vado subito dal notaio"

"Domani ci vedremo in Provincia con i tecnici, faremo il punto con il direttore generale Marco Domenicci e potremmo anche il giorno stesso inviare alla sede regionale di Ancona di Banca d’Italia la nostra proposta di acquisto per la sede di via Rossini". A parlare è il presidente della Provincia Giuseppe Paolini che l’altro ieri è andato a visitare il grande stabile, vuoto ormai da anni, di via Rossini. Non si fanno cifre ma la proposta viaggerebbe poco sopra il milione e mezzo di euro. E Paolini aggiunge: "Se accettano la cifra che proponiamo noi possiamo andare il giorno dopo a rogitare il passaggio dal notaio".

Grande amore a prima vista...

"Per noi è perfetto e anche giusto per il nostro personale perché attualmente abbiamo 240 dipendenti e lì dentro ci stiamo bene (è ampio 4200 mq) e servirà anche per un domani quando le Province torneranno ad avere e loro antiche funzioni".

Qual è lo stato dell’ex sede di Bankitalia dopo anni di chiusura?

"Non ci sono più i tavoli e scrivanie ma ci sono ancora tutte le librerie e gli armadi a muro. Cose di prim’ordine fatte poi su misura senza lesinare sull’euro. C’è da fare qualche lavoro, ma roba da poco. Ci sono da controllare per possibili infiltrazioni le lastre di marmo di Siena. Ma quelle esterne, non quelle interne perché le rifiniture in marmo sono anche dentro. Io sono arrivato fino al secondo piano".

Un interessamento recente il vostro?

"Ci eravamo già avvicinati alla sede della Banca d’Italia, anche perché l’immobile dove siamo noi ora ha bisogno di importanti lavori di manutenzione. Ma ci siamo bloccati con l’interessamento con le Dogane e i Monopoli di Stato".

Poi...

"Poi nei giorni scorsi siamo stati contattati da Ancona chiedendoci se eravamo ancora interessati. E da lì è partita la nostra visita".

Ma il grande salone centrale è funzionale per un ente come la Provincia?

"Certamente. Abbiamo anche pensato di usare una parte degli spazi per ricevere e accogliere il pubblico ricavando una grande sala che potrebbe andare bene anche per organizzare eventi e convegni. Una sede davvero prestigiosa, a due minuti minuti da Piazza del Popolo e con le finestre che guardano anche verso la palla di Pomodoro".

E con i parcheggi?

"Alcuni ci sono, si trovano sotto vicino ai caveau dove entravano i camion per caricare le banconote da portare al macero. Intorno poi non è difficile trovare parcheggio".

Perché proprio Banca d’Italia?

"Perché è di prestigio ed è in centro. In questi mesi abbiamo anche vagliato altre soluzioni, una accanto al nuovo palasport, un vecchio cinema, quindi un’area dove ora c’è la protezione civile, ma erano tutte in periferie e quindi poco funzionali, tenendo conto che diversi nostri dipendenti arrivano a Pesaro sia da Fano che dall’entroterra con i pullman. Un edificio perfetto per noi quello di via Rossini".

E con l’attuale sede di via Gramsci?

"Per metterla a posto ci vogliono diversi milioni. Di qua invece non ci sono lavori importanti da fare perché c’è stata una manutenzione sempre costante. Adesso per viale Gramsci chiederemo una variante d’uso. Se per fare appartamenti oppure un hotel a noi poco importa".

Ma avete avuto qualche interessamento?

"Si erano fatti avanti alcuni imprenditori ma attendono la variante approvata che consenta il residenziale".

Cederete tutto?

"No, perché io credo che la vecchia sala Bei, quella antica che dà sul retro, debba essere mantenuta anche perchè è storica ed è anche molto bella". E la sede storica della Provincia, oggi occupata dagli uffici dell’urbanistica, potrebbe essere trasformata in edificio scolastico per ospitare il liceo Classico, oggi dislocato in parte al Campus.

m.g.