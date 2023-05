"Provinciale asfaltata Ora un milione di euro per le altre strade"

Più sicuro e scorrevole il traffico lungo la Strada Provinciale. Sono stati infatti ultimati i lavori di asfaltatura sulla S.P. 423 Urbinate, dal casello autostradale di Pesaro fino al Cimitero di Guerra di Montecchio. Lo annuncia il sindaco di Vallefoglia e presidente dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo Palmiro Ucchielli: "Gli ultimi lavori di asfaltatura, effettuati dalla ditta Boscarini, hanno riguardato il tratto stradale che da Pesaro conduce alla rotatoria del Centro Commerciale “Arcobaleno”, di fronte al Cimitero degli Inglesi e Canadesi di Montecchio, un intervento necessario a seguito degli scavi effettuati da Marche Multiservizi per la posa in opera di nuove condutture. L’arteria è di fondamentale importanza transitata giornalmente da numerosi automezzi in quanto permette di collegare la costa all’entroterra. Nelle prossime settimane inizieranno i lavori di asfaltatura delle strade comunali con un investimento per oltre un milione di euro interamente finanziato con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione"