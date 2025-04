Provvedimenti per la spedizione punitiva sotto la scuola? Solo l’esclusione dalla gita

Pesaro, 5 aprile 2025 – Nella denuncia presentata dalla famiglia del 14enne picchiato appena fuori dalla scuola ci sono nomi e cognomi dei giovanissimi aggressori e anche quello del 14enne che ha ripreso la scena con il cellulare. Un racconto dettagliato a cui si aggiungono le orribili immagini dei due video che hanno circolato tra gli studenti e i genitori. Uno da 22 secondi, il più brutale, quello in cui si vede il 14enne a terra proteggersi il volto con le mani mentre uno dei due infierisce con i pugni e l’altro lo prende a calci. Il ragazzino grida ‘basta’, chiede ai due di smetterla ma gli altri continuano senza pietà infliggendogli colpi su colpi in rapida sequenza. ‘Impara’, gli urla uno dei due mentre lo colpisce, in ginocchio sopra di lui. In primo piano, a poca distanza dalla scena, si vede un altro giovanissimo con il cellulare in una mano e una sigaretta nell’altra, che guarda senza scomporsi. L’altro video, quello da 17 secondi, riprende un altro momento da più lontano. Qui il 14enne è in piedi e viene picchiato contro un muro della scuola. L’aspetto agghiacciante è che, in sottofondo, si sente anche una risata. La famiglia chiede che la scuola prenda una posizione netta nei confronti del ripetersi di simili episodi.

Abbiamo chiesto a Silvia Bartoli, collaboratrice della preside Cinzia Biagini, quali misure siano state adottate. "Nei confronti del ragazzino che ha ripreso con il cellulare abbiamo preso provvedimenti. La classe l’altro ieri ha fatto un’uscita didattica e noi non lo abbiamo ammesso, ecco, a partecipare all’uscita didattica che è una specie di premio. I ragazzini che hanno avuto il contatto fisico con il nostro alunno non sono della nostra scuola e quindi è chiaro che noi non possiamo aver preso provvedimenti, perché non sono nostri studenti". Abbiamo chiesto all’insegnante anche se, dopo l’episodio, i docenti abbiano parlato con i ragazzi per capire cosa sia successo e comprenderne i motivi. "Noi abbiamo parlato con i ragazzi – risponde Silvia Bartoli –, ma lo sa, ognuno dà la propria versione. Ci saranno delle indagini". Le abbiamo chiesto se in passato si siano mai verificati episodi simili. "No, mai. La preoccupazione con 900 e più ragazzi da gestire c’è sempre, indipendentemente da questo episodio. Lei sa benissimo che dei ragazzini quattordicenni sono imprevedibili a volte, no?".