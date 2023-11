Psichiatria senza risorse e servizi: "Così le famiglie implodono"

Dopo Marina Luzi e Pierpaolo Panzieri, nella provincia di Pesaro e Urbino un nuovo omicidio legato a filo doppio al disagio psichico che ha portato all’esplosione di una folle violenza. "Questo territorio - commenta Vito Inserra, presidente della Fondazione di comunità Libera.Mente - , non riesce a garantire, dovutamente e compiutamente la prossimità domiciliare. Cosa vuol dire? Vuol dire che non necessariamente perché ho una psicosi o perché sono seguito dai servizi di Psichiatria, debbo stare ricoverato. Posso benissimo stare a casa mia, nel mio contesto familiare, se lì vengo seguito adeguatamente. Purtroppo questo però non accade". Mancano fondi e operatori. "La nostra sanità pesa 3 miliardi l’anno - prosegue Inserra -, il 5% dovrebbe essere garantito d’ufficio per la Psichiatria. Siamo invece al 2,40%. Il 50% in meno. Per quanto riguarda le risorse umane, nelle Marche manca il 32% del personale, ma questo dato nella nostra giurisdizione sale a quasi il 50%. Nessuna organizzazione può funzionare così. Questo significa mancanza di servizi; significa che alla prima crisi di un familiare sono costretto a chiamare i carabinieri, i vigili urbani, fare tso, ricoveri… per poi riportare i pazienti a casa dove il sistema non riesce a garantirmi un’assistenza adeguata. Gli operatori daranno anche l’anima, ma non possono fare i miracoli".

Inserra ricorda che "nella conferenza Stato Regione ci sono 21 posizioni. Bene. Le Marche stanno splendidamente al 21esimo posto. La prossimità domiciliare allenterebbe le tensioni delle famiglie, invece è un cane che si morde la coda finché le famiglie implodono. E questo povero disgraziato, ha fatto quello che ha fatto, perché evidentemente non reggeva più".

Tiziana Petrelli