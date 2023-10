Psicosi furti in zona Colombarone. Allerta social: "Così da settimane"

Qualcuno li chiama i "ladri dell’ora legale", o dell’autunno. Nel senso che siccome fa buio prima, loro si muovono di conseguenza. Nella zona di Gradara, Colombarone e Case Badioli in queste ultime settimane ne hanno visti parecchi in azione, con furti fatti e tentati, e tante volte hanno avvisato i carabinieri.

I ladri si muovono a piedi, saltano da un giardino all’altro, e se serve fuggono nei campi, perché gran parte delle case che visitano o tentato di visitare sono al confine con il San Bartolo. In quella zona in questo modo hanno fatto negli ultimi giorni 4 furti, ma tanti altri sono quelli solo tentati, al punto che sui social impazza l’allarme ladro.

Fabio, ad esempio riguardo alla zona di Case Badioli-Colombarone, scriveva lo scorso 5 ottobre: "Mi sono entrati i ladri in casa forzando le portefinestre di sera, orario 20-24. Ribaltano la casa per rubare oggetti di valore, dispositivi, contanti! Hanno anche sfoderato il letto e svuotano armadi, credenze e cassetti.

Mentre Stefano, il 21 scorso, ha scritto: "Attenzione, girano i ladri li avevo nel giardino un’ora fa, fortuna che c’era il cane se no entravano con noi dentro".

Chi, già annunciato da un amico sui social, può raccontare ancora più in dettaglio il furto accaduto a lui stesso è Roberto, 46 anni, artigiano edile, residente a Fanano, via Cattolica, che al ’Carlino’ dice: "Due sabati fa eravamo usciti a cena tra le 20 e le 23, quando siamo rientrati abbiamo trovato la camera a soquadro. I ladri erano entrati forzando una finestra dell’appartamento. Si sono portati via le scarpe Adidas di mio figlio appena comprate, collane, profumi e tanta bigiotteria. Hanno messo tutto nella fodera del guanciale. Non hanno toccato cellulari, computer o simili, forse avevano paura di essere rintracciati. So che lo stesso giorno avevano fatto visita a degli appartamenti sotto il Conad".

Una residente che lanci l’allarme con una certa ansia si chiama Sara, ha 33 anni, sposata con figli, ed abita a Colombarone: "I furti – dice la giovane mamma al Carlino – ormai sono iniziati da un mese, e ogni giorno continuiamo a vedrere anche adesso strani tipi che girano intorno alle case. Hanno quasi sempre un cappello con visiera per travisarsi un po’, si tratta di ragazzi molto giovani, tra i 20 e i 30 anni massimo, e quelli che li hanno sentiti parlare, anche da lontano, dicono che sono dell’Est".

"Giorni fa – continua Sara – ne ho visto uno che intorno alle 5 del pomeriggio spiava una casa affacciato da una siepe, ma poi è scappato subito. Secondo me di giorno fanno i sopralluoghi, la sera poi provano a entrare in casa. Io ho già chamato i carabnieri più volte".

E i controlli da parte dei militari sono intensificati, ma non è semplice esser nel posto giusto al momento giusto. Furti notturni, quelli non ci sono più, rispetto a quanto accadeva qualche anno fa. I ladri evidentemente preferiscono evitare di entrare nelle case quando c’è la gente, ma non è una regola ferrea. Queste di Colombarone e dintorni sono bande che arrivano a pidi o con quelcuno che li lascia a breve distanza dagli obiettivi. "Ogni autunno è così, approfittano dell’ora legale – dice qualcuno – ma quest’anno hanno iniziato prima".

Se questa è la situazione al confine con la Romagna, cambia tutto a Pesaro. In meglio. Perchè nelle ultime settimane, ad esempio, la questura ha avuto solo un paio di denunce per furto, ai danni di due bagnini. Con bottino poverissimo. Praticamente zero. In città, insomma, è come se l’ora legale ancora non fosse arrivata.

ale.maz.