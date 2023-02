Pubblicato il bando per il 76° Gad C’è anche il Premio Conti

Il Festival Nazionale d’Arte drammatica quest’anno proporrà la sua 76ª edizione nella seconda metà di ottobre 2023. Il bando per la partecipazione alla selezione da parte delle compagnie è pubblicato online sul sito web della manifestazione (www.festivalgadpesaro.it).

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate tramite e-mail all’indirizzo: [email protected] entro e non oltre il 15 maggio 2023. Oltre al bando per il 76° Festival Gad, è pubblicato sul sito web della manifestazione anche quello relativo alla 5ª edizione del Premio drammaturgico “Antonio Conti“, organizzato dal Circolo di Lettura sulla drammaturgia italiana contemporanea dell’Associazione Amici della Prosa ASP. I testi teatrali dovranno essere inviati all’indirizzo [email protected] entro e non oltre il 30 aprile 2023. Il testo vincitore, premiato nella cerimonia conclusiva, sarà messo in scena al Festival 2024.

"Nel 2022 abbiamo celebrato di fronte ad un folto pubblico pieno di giovani il 75° anniversario del Festival – racconta il presidente Maurizio Sebastiani – tagliando un traguardo prestigioso che ribadisce il ruolo e l’importanza della nostra manifestazione nel panorama teatrale non professionistico nazionale. Con la pubblicazione dei bandi riparte la nostra attività, ricca di collaborazioni con enti quali Unilibera, Ente Olivieri, Le voci dei libri, e tornerà il festival Vaghe stelle dell’orsa, in collaborazione con la Biblioteca Bobbato. Anche quest’anno rivolgeremo la massima attenzione ai giovani, protagonisti all’interno del Festival, spettatori affezionati e componenti di giuria, con il progetto Teatroscuola, dedicato agli studenti degli istituti scolastici secondari di tutta la provincia".

b. t.