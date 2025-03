Pubblico record per la Megabox. Caccia all’impresa contro Milano

E’ record di pubblico per una partita di volley femminile a Pesaro. Oggi alle 16,30 alla Vitrifrigo Arena ci saranno oltre 3500 persone per vedere la Megabox che ospita Milano per garadue dei quarti di finale playoff scudetto. "Siamo molto felici per la risposta del pubblico – dice il presidente Ivano Angeli – Pesaro e il suo territorio hanno una tradizione pallavolistica che viene da lontano, sia nel maschile che nel femminile, quindi non mi stupisco che tanta gente voglia esserci a sostenere le nostre ragazze e ad ammirare le prodezze delle nostre avversarie. La scelta della Vitrifrigo Arena è stata vincente. Saranno in campo cinque delle tredici atlete campionesse olimpiche, una delle quali, Gaia Giovannini, indossa la nostra maglia. Ovviamente i dati di pubblico non sono definitivi, i biglietti sono ancora in vendita sia online che domani (oggi per chi legge, ndr), dalle 14.30 in poi, al botteghino della Vitrifrigo Arena". Prima di oggi all’ora Scavolini Volley toccò le 3000 persone nel 2006 nella semifinale scudetto, giocata il sabato prima di Pasqua, con Jesi, poi persa. Poi la Robur giocò anche al vecchio palas per le finali per il tricolore con Perugia, era aprile 2008, e lì ci furono 2500 persone. Quindi il numero di oggi è già record assoluto. Tra l’altro i botteghini sono aperti fino all’inizio del match e la cifra può ancora salire e arrivare ai 4000 spettatori.

Quella di oggi è una partita da dentro e fuori per la squadra di Vallefoglia. Se Cambi e socie vincono portano le lombarde a gara-tre, se perdono finisce qui la stagione. Solo in caso di vittoria della Megabox il verdetto sul passaggio del turno andrebbe rimandato a gara 3, che si giocherebbe mercoledì, nuovamente a Milano.

"Milano è la squadra che sappiamo – avvisa coach Andrea Pistola –, ma il nostro obiettivo è fare di tutto per cercare di portare la serie alla bella. Con le big quest’anno abbiamo giocato sempre grandi partite. Avremo un grande pubblico che ci sosterrà e questo sarà un fattore importante a nostro favore". Interviene anche Luca Pieri, presidente di Aspes Spa, società che gestisce la Vitrifrigo Arena: "Siamo molto contenti di accogliere la partita della Megabox nel nostro impianto e, compatibilmente con la programmazione molto fitta di eventi che abbiamo al nostro interno, la cosa potrebbe anche ripetersi in futuro".

Biglietti. I biglietti (da 10 a 25 euro, posti non numerati) sono in vendita su liveticket.it, in tutti i punti vendita Liveticket e da ProdiSport (viale Piceno, 14 - Fano), nonché al botteghino della Vitrifrigo Arena il giorno della partita dalle 14.30. Info: info@megaboxvolley.it

Beatrice Terenzi