Pucciarelli fondamentale, Tonucci s’impone senza fare falli

Pozzi 6. Disimpegnato nel primo tempo non può nulla sul gol di La Mantia. Sicuro nelle uscite, bene anche in tuffo su Spina.

Zoia 5 Punito ad inizio ripresa da una scelta arbitrale rivedibile e da uno scaltro Spina, bravo ad accentuare il lieve tocco sulla schiena

Tonucci 6,5 Si impone in ogni contrasto individuale senza mai commetter fallo

Ceccacci 5,5 Perfettamente inserito nei meccanismi stelloniani accompagna ogni azione offensiva vissina ma perde La Mantia in occasione del pari.

Vezzoni 5,5 Timido, non punta mai l’uomo. Scompare nella ripresa.

Pucciarelli 6,5 Fondamentale sulle preventive. Recupera tanti palloni in mediana garantendo superiorità territoriale alla Vis. Sottoporta nella ripresa fornisce prima una gran palla a Nicastro,poi però non insacca il tap in. (38’s.t Nina:n.g)

Paganini 6 Se nel primo tempo si ritrova spesso costretto a rallentar la manovra poiché mancante di soluzioni nella ripresa si mette in proprio con qualche azione individuale che non trova sbocchi

Di Paola 6 Iinizialmente macchinoso si accende alla mezz’ora con una punizione che sfiora l’incrocio. È lui poi a sfornare il tagliente cross del vantaggio (6’s.t Di Renzo 6: attento nell’ allontanare qualunque cosa transiti nella sua zona)

Tavernaro 6,5 Sua la deviazione che porta al tap in per Stabile. Frizzante in ogni fase.(38’s.t Mariani:n.g)

Nicastro 6 Ripulisce un’ infinità di palloni. Pericolosissimo nella ripresa (38’s.t Jallow 6: fatica ad aiutare la difesa. Con agilità riesce però a creare l’ultimo pericolo della gara)

Stabile 6,5 Spinge in porta la palla del vantaggio (2ª rete stagionale) in una gara in cui però non riesce a proteggere palla perdendo contrasti fisici. ( 17’ s.t Beghetto 6: fin da subito nel vivo del gioco )

GUBBIO: Krapikas 6, Signorini 5,5, Di Bitonto 5,5, Fazzi 5( 1’s.t Bruscagin 5,5), Podda 6(27’s.t Tentardini 6),Rosaia 6(17s.t Tommasini 6),Carraro 5,5, Hraiech 5,5, Zallu 6, Spina 6,5(36’s.t Minta 6,5), La Mantia 6,5(27’s.t Ghirardelli 6)

Arbitro: Leonardo Mastrodomenico di Matera 5:sbaglia ad espellere per doppia ammonizione Zoia poiché il contatto è lieve. Da quel momento innervosisce una gara in cui aveva lasciato molto correre. Giusto non assegnare i penalty richiesti da Vis e Gubbio

Lorenzo Mazzanti