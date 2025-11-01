Puccini e la seduzione della modernità

“Puccini ‘900. La seduzione della modernità“ è il titolo del saggio che l’autore, il compositore Filippo Del Corno presenterà dialogando con Paolo Marzocchi e Stefano Gottin, rispettivamente direttore artistico e presidente di WunderKammer Orchestra (Villa Vismara Currò - Giardino di Santa Maria, oggi alle ore 17.30).

Del Corno, autore di lavori di teatro musicale e di brani orchestrali e da camera eseguiti da musicisti quali Luciano Berio e London Sinfonietta, già assessore alla cultura di Milano, sarà protagonista della conferenza spettacolo dedicata a Giacomo Puccini, un evento di “Wunder Library“ organizzato dall’associazione Wunderkammer Orchestra nell’ambito del variegato “cartellone delle meraviglie“ promosso insieme al Comune di Pesaro. Nel saggio (Edizioni Curci Music and Books) pubblicato nel 2024, anno delle celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Puccini, Del Corno demolisce l’immagine stereotipata di Puccini quale erede del melodramma ottocentesco e di autore sentimentalista per far luce sulle corrispondenze tra la sua drammaturgia in musica e le più audaci sperimentazioni del primo Novecento europeo. Da Richard Strauss ad Anton Webern, da Igor Stravinsky a Claude Debussy, per l’autore ricostruire i fili nascosti delle reciproche influenze significa soprattutto inquadrare da un’angolazione più accurata il senso stesso della musica di Puccini. A conclusione della serata il soprano Yue He e il pianista Pietro Zuffa eseguiranno arie d’opera e da camera di Puccini.

Nato nel 1970, Del Corno si è diplomato in Composizione al Conservatorio di Milano, seguendo masterclass con grandi Maestri come John Cage. La sua musica è presente nei cartelloni di prestigiosi teatri ed istituzioni, eseguita da musicisti del calibro di Luciano Berio. Nel 1997, in collaborazione con Angelo Miotto e Carlo Boccadoro, ha fondato Sentieri Selvaggi, gruppo dedicato all’esecuzione e alla diffusione della nuova musicai. Insegna Composizione al Conservatorio di Milano. Biglietti 15 euro acquistabili online su www.ticketnation.it; Info 366 6094910; info@wunderkammerorchestra.com

ma. ri. to.